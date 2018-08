Economía

Conflicto laboral

Comité de huelga de Metro Bilbao no acepta la propuesta de un mediador

Redacción

23/04/2012

Metro Bilbao ha señalado que el comité de huelga no ha aceptado su última propuesta, lanzada por Txema Oleaga el pasado viernes.

Noticias (1) Jornada clave para el conflicto laboral de Metro Bilbao

El comité de huelga de Metro Bilbao ha comunicado este lunes que no acepta la propuesta de un mediador para solucionar el conflicto laboral, planteada por el presidente de Metro Bilbao, Txema Oleaga, al no admitir que el conciliador, en caso de no resolver el conflicto a través de la mediación, tenga facultades vinculantes y su decisión tenga que ser aceptada por ambas partes, según ha informado el suburbano.

El presidente y el consejero delegado de Metro Bilbao comparecieron durante más de cuatro horas el pasado viernes ante la comisión de Transportes de las Juntas Generales de Bizkaia para informar a los diferentes grupos políticos sobre la evolución del conflicto laboral en Metro Bilbao.

Al finalizar, el presidente, Txema Oleaga, volvió a dejar la puerta abierta al acuerdo y propuso "un mediador-conciliador al más alto nivel del Consejo de Relaciones Laborales" que medie en los puntos que restan (exceptuando el ya despejado por los tribunales) y que en caso de que las diferencias entre las partes persistan y el conflicto no quede zanjado, disponga de facultades para emitir una propuesta vinculante para resolverlo.

La dirección del suburbano ha insistido en que se han dado y se siguen dando "todos los pasos necesarios para desbloquear el conflicto: solicitud de mediación y propuesta de arbitraje", pero ha lamentado que los sindicatos no han aceptado hasta el momento ninguna oferta.







Nuevos paros, el miércoles y viernes



Por otro lado, el comité de huelga de Metro Bilbao ha convocado nuevos paros matinales para este miércoles y el viernes por el conflicto laboral que mantiene con la dirección. La huelga del miércoles será de 5.45 a 8.45 horas y el viernes el paro se llevará a cabo de 8.00 a 11.00 horas.