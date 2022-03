Economía Huelga en el transporte Tapia cree que el acuerdo con los transportistas "puede ser un importante avance" Agencias | EITB MEDIA Publicado: 25/03/2022 10:34 (UTC+1) La consejera de Desarrollo Económico recuerda, no obstante, que algunas de las demandas del sector son "estructurales", aunque admite que el precio del combustible ha sido el que ha desencadenado la actual situación. Escuchar la página Escuchar la página

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que el acuerdo alcanzado esta madrugada por el Gobierno español con los transportistas "puede ser un importante avance". Así, ha apostado "por el diálogo" ya que la huelga ha evidenciado que "el perjuicio no es tan solo para el sector del transporte. Estamos viendo que de ese sector pasa a todo, y eso no nos lleva a buen puerto".

Tapia se ha referido así, en una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, al acuerdo que el Gobierno de Sánchez ha alcanzado esta madrugada con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que entre otras medidas supondrá una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible.

La consejera ha recordado que algunas de las cuestiones que reclama el sector del transporte son "estructurales", pero que la que tiene "incidencia directa" en la situación que se vive actualmente es la del precio del combustible.

Cuestionada por el efecto de la huelga en Euskadi, Tapia ha explicado que la situación "es distinta según la empresa". En sus palabras, las mercancías que llegan a los puertos "muchas veces" se pueden descargar, pero que posteriormente, "no se puede sacar a los camiones".

Asimismo, ha recordado que muchas empresas que tienen cerca la cadena de abastecimiento continúan produciendo, pero que "luego no pueden sacar fuera de la empresa eso que han producido, y fuera no entienden qué sucede y hacen cumplir lo acordado en el contrato, es decir, pueden llegar multas, y eso es perjudicial". Además, ha asegurado que otras muchas empresas no tienen suficiente abastecimiento y "van a parar".