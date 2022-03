Economía ENTREVISTA EN ETB Jon Altuna (Hiru): "Los transportistas ya trabajan, pero no ha acabado nada y las reivindicaciones siguen" Onintza Aiestaran | EITB MEDIA Última actualización: 31/03/2022 10:19 (UTC+2) Publicado: 31/03/2022 09:45 (UTC+2) El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha decidido poner fin a la huelga que han mantenido desde hace tres semanas, pero el representante ha señalado que seguirán atentos y que si hace falta convocarán más movilizaciones. Escuchar la página Escuchar la página

Desde hoy el sindicato de transportistas autónomos, Hiru, ha desconvocado la huelga que ha mantenido desde hace tres semanas y han vuelto al trabajo. En una entrevista concedida al programa "Egun on Euskadi" de ETB1, el portavoz de Hiru, Jon Altuna, ha subrayado que no se ha acabado nada, que las reivindicaciones están ahí y que seguirán trabajando hasta conseguirlas. Según ha dicho, estarán atentos para comprobar si la administración cumple o no lo prometido y, si hace falta, convocarán más movilizaciones.

Ayer, Hiru celebró una asamblea en Lasarte-Oria, en la que participaron 90 de sus afiliados. La propuesta de volver al trabajo fue secundada por 50 personas, mientras que 31 votaron a favor de continuar con el paro y 8 se abstuvieron.

Jon Altuna ha dicho que en esta huelga han quedado de manifiesto varios aspectos positivos como la visibilidad que ha tenido el conflicto laboral en la sociedad, la solidaridad y la unidad entre los trabajadores o el amplio seguimiento que han tenido las movilizaciones. Asimismo, ha añadido que han iniciado contactos con los gobiernos vasco y navarro y estas han mostrado su disposición a atender sus demandas.

Algunas de las peticiones de los huelguistas siguen en el aire, como la posibilidad de jubilarse a los 60 años o no trabajar por debajo de los costes.

Jon Altuna ha recordado que el Gobierno español quiere aprobar un decreto ley para julio para que nadie trabaje por debajo de los costes: "Vamos a esperar a eso".