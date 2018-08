Economía

Tertulia en Radio Euskadi

PP:'Subir el IVA es la única forma de mantener los servicios sociales'

Redacción

28/04/2012

En la tertulia política de Radio Euskadi, PNV, PSE y Aralar se han muestrado contrarios a la subida de impuestos y han abogado por desarrollar políticas de estímulo.

El parlamentario del PP vasco Carlos Olazábal ha reconocido que el Ejecutivo central sabe que subir el IVA y los impuestos especiales reducirá el consumo y la actividad económica, pero "es la única manera de ajustar las cuentas y mantener los servicios sociales". Asimismo, ha subrayado que el Gobierno ya había avisado de que España llegará a tener seis millones de parados y que "2012 y 2013 van a ser horrorosos".

"Nuestros impuestos se dedican a pagar a funcionarios, pensionistas, desempleados, la deuda y los servicios sociales. Si no nos llega el dinero ¿qué hacemos? ¿recortamos a pensionistas, a parados, a los jubilados o tomamos una decisión que no nos gusta como es la de subir los impuestos?", se ha preguntado el dirigente del PP en declaraciones a Radio Euskadi.

Por último, ha aconsejado a los aficionados del Athletic que se desplacen a Bucarest para ver la final de la Europa League que vean cómo es Rumanía, "un país que colapsó económicamente" y ha subrayado que en España "luchamos por no colapsar".

PNV

Por su parte, el parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria ha reconocido que estamos en un contexto de caída de la actividad económica y que "hacer una política procíclica con una subida de la imposición indirecta, no es bueno".

A su juicio, el propio Gobierno prevé para el año que viene una caída del consumo y de la inversión, por lo que "en ese contexto, esa medida es muy arriesgada y no ayudará a la actividad de la economía".

PSE

Por su parte, el secretario general del PSE de Araba, Txarli Prieto, ha defendido la necesidad de aplicar otra política fiscal porque "hay que luchar contra el fraude, que todo el mundo pague y que pague de acuerdo a una línea progresiva". En este sentido, ha considerado que la subida del IVA no hará sino deprimir la economía.

"La fiscalidad es una herramienta para redistribuir la riqueza, para practicar igualdad y dar oportunidades. Pero si no hay actividad económica, la intervención fiscal se queda muy limitada", ha señalado, para añadir que "si no se hacen políticas para activar la economía, no va a funcionar nada. Si cuantos más impuestos se ponen en marcha más se acelera la reducción del déficit, en peor situación estamos".

ARALAR

Por último, el parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, ha considerado que gravar el consumo es intentar "curar una herida con vinagre" y ha advertido de que las medidas del Ejecutivo central agravarán la situación económica y "los 6 millones los vamos a pasar en mucho".

"Gravar el consumo con la que cae es un error y agravar la situación para irnos a un escenario catastrófico. La dirección que se toma es la contraria. Es el sector público el que pueda reactivar la economía. En Europa ya se alzan voces de que hay que acabar con la senda de austeridad y hay que plantearse cómo generar riqueza", ha manifestado.