Trabajadoras del hogar y cuidados se concentran para reclamar sus derechos en Pamplona agencias | eitb media Publicado: 09/04/2022 12:54 (UTC+2) Última actualización: 09/04/2022 13:47 (UTC+2) Una concentración convocada por el sindicato LAB, SOS Racismo Navarra y asociaciones de trabajadoras del hogar ha tenido lugar en la capital navarra.

Un grupo de trabajadoras del hogar y cuidados se ha concentrado este sábado en el paseo Sarasate de Pamplona para defender sus derechos laborales y exigir en concreto la eliminación del régimen especial de la Seguridad Social para este colectivo.

En la concentración, convocada por el sindicato LAB, SOS Racismo Navarra y asociaciones de trabajadoras del hogar, se ha portado una pancarta con el lema "Todos los derechos para las trabajadoras del hogar y cuidados".

Las participantes han portado asimismo delantales de plástico con lemas como "Salud laboral ya", "Prestación desempleo ya", "Trabajadoras del hogar en lucha" o "No a la discriminación".

Una portavoz de los convocantes ha leído un comunicado en el que este colectivo, con motivo de la celebración el 30 de marzo del Día Internacional de las Trabajadoras de Hogar y Cuidados, denuncia "la situación discriminatoria que vivimos las trabajadoras de este sector, como trabajadoras pero también como personas".

En 2012, destaca, se les "impuso" el llamado Régimen especial de empleadas de hogar, que "lejos de incluirnos totalmente en el régimen general y garantizar unas condiciones dignas de trabajo, viene arrastrando una situación de absoluta discriminación y vulneración. Situación que recientemente ha saltado a los medios por la sentencia del Tribunal de Estrasburgo el cual reconoce que se nos discrimina como trabajadoras".

Las trabajadoras de hogar y cuidadoras resaltan que no tienen derecho a paro, sufren "violencias de todo tipo", trabajan "jornadas infinitas", se les precariza y se les ofrece "condiciones de trabajo peores por estar en situación irregular o nos chantajean para conseguir papeles".

"Estamos hartas de esperar, estamos hartas de falsas promesas. Estamos hartas de escuchar hablar de igualdad de que vivimos en una sociedad con los mismos derechos para todas las personas", se señala en el comunicado.

Por ello, exigen a las instituciones y administraciones públicas la eliminación del Régimen especial de empleadas de hogar y la ratificación urgente del Convenio 189 de la OIT, y el derecho a cobrar la prestación por desempleo.

También la inclusión en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y la abolición de la Ley de Extranjería y regularización extraordinaria y sin condiciones para todas las personas en situación irregular.

Estas reivindicaciones "son claras y contundentes, y las vamos a conseguir sea como sea. No vamos a estar calladas ni un minuto más. No queremos victimizarnos, porque las trabajadoras de hogar y cuidados somos sujetas políticas. No queremos que se nos regale nada, ni pedimos ninguna medida por caridad", aseguran estas trabajadoras.

"Lo que pedimos es de justicia social. Esta lucha no ha hecho más que empezar. Por eso hacemos un llamamiento a todas nuestras compañeras, trabajadoras, compañeras de otros sectores feminizados, movimiento feminista, movimiento antirracista y la sociedad en general a que se unan a esta lucha", concluyen.