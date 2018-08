Economía

Recortes en sanidad

Basagoiti: 'Los de casa también son bolivianos que vienen a trabajar'

Redacción

02/05/2012

Basagoiti defendió los recortes en sanidad dictados por el Gobierno, que incluyen restricciones en el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado hoy que cuando defiende una sanidad "primero para los de casa" también incluye a "los colombianos, bolivianos o marroquíes que han venido aquí a trabajar y aportar".

El pasado lunes Basagoiti defendió en un artículo en su blog los recortes en sanidad dictados por el Gobierno, que incluyen restricciones en el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, al tiempo que abogó por una sanidad "para todos, pero primero para los de casa".

"Los de casa también son los colombianos, bolivianos o marroquíes que han venido aquí a trabajar y aportar y a pagar las pensiones y a pagar impuestos", ha expuesto hoy en rueda de prensa el dirigente del PP, y ha explicado que en su "reflexión" se refería a "aquellos que han venido de manera ilegal y nunca han aportado al sistema".

Basagoiti ha emplazado a iniciar "un debate racional sobre derechos y obligaciones en un momento en que el dinero no da para todo", y ha lamentado que "PNV y PSE -que criticaron sus palabras- están demostrando que no están dispuestos a abordar esta cuestión".

Además, ha aseverado que no acepta los "insultos" recibidos porque su postura "nada tiene que ver con el racismo o la xenofobia", ya que no hace mención "al lugar del que vienen (los inmigrantes), a su lengua, a su religión o color de piel", sino que se refiere a "regulares o irregulares, a personas que cotizan o no, que ayudan a mantener el sistema o no".