Sindicatos de la Policía Municipal denuncian la "unilateralidad" del Consistorio bilbaíno en las decisiones O. P. | EITB Media Publicado: 26/05/2022 10:25 (UTC+2) Última actualización: 26/05/2022 12:04 (UTC+2) El Ayuntamiento propone reforzar los turnos de fin de semana, cuando más delitos se cometen y se organizan más eventos y actividades. Las y los agentes están preocupados por que, volcando los recursos al fin de semana, se puedan ver mermados el servicio y la seguridad entre semana.

Euskaraz irakurri: Udaltzaingoaren sindikatuek Bilboko Udalaren "aldebakartasuna" salatu dute erabakietan

En torno a 500 policías municipales de Bilbao se han manifestado esta mañana en la capital vizcaína contra los últimos cambios propuestos por el Ayuntamiento en sus condiciones laborales. A las 08:00 horas de la mañana ha partido la cabecera desde la calle Sabino Arana y ha llegado a las 09:30 horas a la escalinata del Consistorio, donde a las 10:00 horas ha comenzado el pleno.

Una docena de manifestantes han entrado en el salón de plenos y desde los asientos del público han pedido "ayuda" al alcalde Juan Mari Aburto ante el "deterioro" del servicio. También se ha dirigido a la concejala de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi, para pedirle que escuche a los trabajadores. La tensión ha ido en aumento y el alcalde ha ordenado, finalmente, desalojar a los representantes sindicales y continuar con la sesión plenaria.

El Ayuntamiento propone reforzar los turnos de fin de semana al considerar que es en esos días cuando más delitos se cometen y también es cuando se organizan más eventos y actividades que requieren del servicio de la Policía Municipal.

Según los sindicatos policiales, con el nuevo calendario propuesto por el Ayuntamiento de Bilbao, los agentes trabajarían 24 noches más al año y seis fines de semana más.

Sin embargo, los sindicatos ELA, LAB, CC.OO. y SVPE (Sindicato Vasco de Policía y Emergencias) aseguran que el cambio de horarios y del calendario no es el problema, y es solo "la gota que colma el vaso" según ha manifestado Mikel Barreiro de SVPE en Euskadi Irratia. Según los representantes sindicales, "si hay que cambiar el horario se cambia sin problema, esa no es la cuestión", el problema reside en que "el Ayuntamiento no tiene en cuenta las propuestas de la plantilla y toma las decisiones de forma unilateral".

Aseguran que las situaciones en las que deben intervenir los agentes municipales sí son distintos entre semana y los fines de semana, no niegan que, como dice el Ayuntamiento, los delitos vayan en aumento, sobre todo los fines de semana; su preocupación principal, sin embargo, es que por reforzar el servicio del fin de semana se merme el servicio de lunes a viernes, corriendo el riesgo de no cubrir las necesidades de la ciudadanía de Bilbao en cuestión de seguridad.

Protestan, además porque muchos de los grandes eventos de los fines de semana las organizan empresas privadas, y por lo tanto, no ven justo que sea la Policía Municipal quien tenga que responder por la seguridad de dichos eventos.

Los cambios en las condiciones deben ser, según los sindicatos, "el último paso", y requieren "al menos, de una conversación previa", que hasta ahora no se ha dado.

El 31 de mayo una representación de la plantilla se reunirá con el Ayuntamiento con el objetivo de iniciar esa conversación y una negociación. Aseguran, sin embargo, que si no hay acuerdo o el Ayuntamiento sigue adelante con su plan de forma unilateral, continuarán con las movilizaciones.