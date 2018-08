Economía

Aguirre: 'Los requisitos de la nueva reforma financiera son excesivos'

14/05/2012

El Gobierno Vasco cree que, pese a su elevada solvencia, Kutxabank podría tener queadquirir "mayor dimensión".

El consejero vasco de Economía, Carlos Aguirre, ha afirmado que las exigencias de provisiones y los requerimientos de capital planteados en la reforma del sistema financiero del Gobierno central son "excesivos" y que, a medio plazo, podrían obligar a Kutxabank a adquirir una "mayor dimensión".

El consejero de Economía vasco ha indicado que ladecisión adoptada por el gabinete de Mariano Rajoy "endurece" las condiciones que se exigen a las entidades financieras.

Aguirre ha afirmado que, "dada la situación" de los bancos y cajas españoles, el Gobierno central ha considerado que el nuevo endurecimiento de los requisitos planteados al sector era "conveniente". Por el contrario, el consejero de Economía del Gobierno autonómico lo ha calificado de "excesivo".

De todas formas, ha destacado que al plantear la reforma y las posibles fusiones de entidades que ésta acarreará, no se está señalando a Kutxabank, el banco surgido de la fusión de las cajas de ahorros vascas. Esta entidad, según ha afirmado, está "entre las mejor capitalizadas y con mejor provisión frente al riesgo inmobiliario".

Aguirre, pese a todo, ha reconocido que la reforma del sector financiero podría obligar a Kutxabank, a medio plazo, a acometer alguna operación para adquirir una "mayor dimensión".

El responsable de Economía del Gobierno vasco ha afirmado que esto no significa que Kutxabank "no pueda vivir con su dimensión actual". No obstante, ha considerado que la solvencia financiera y la "potencia de capital" exigida en la reforma "podría dar origen a algún movimiento" por parte de la entidad vasca para adquirir una

mayor dimensión. El consejero ha asegurado que "desconoce" cuál podría ser dicha operación.