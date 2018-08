Economía

Crisis económica

La salida de Grecia del euro le costaría 50.000 millones a Francia

Redacción

15/05/2012

El ministro saliente de Finanzas dice que hay que mantener a Grecia en la zona euro y que el país heleno tiene que tener un Gobierno que respete sus compromisos.

Una eventual salida de Grecia del euro supondría para el contribuyente francés la pérdida de los 50.000 millones de euros prestados con los planes de salvamento, ha indicado hoy el ministro saliente de Finanzas, François Baroin, que ha insistido en que hay que mantener ese país en la moneda única.



Baroin, en una entrevista a la emisora de radio Europe 1, ha señalado que aparte de los préstamos públicos, las pérdidas por el abandono del euro por Grecia también vendrían de los títulos de ese país que tienen los bancos y las aseguradoras francesas.



"Grecia no es un gran riesgo y nuestros bancos y aseguradoras lo pueden absorber", ha asegurado el titular de Finanzas, cuyo sustituto se conocerá mañana, antes de añadir que ante la hipótesis de una Grecia fuera del euro "el peligro es el contagio".



"Hay que conservar a Grecia en la zona euro", algo en lo que se viene trabajando en los últimos meses, pero paralelamente "Grecia tiene que tener un Gobierno estable que respete sus compromisos" porque "si no quieren hacerlo, esa cuestión se hará más sensible", ha argumentado Baroin.