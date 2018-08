Economía

Reunión este miércoles

Goirigolzarri reunirá al consejo de Bankia para tratar su futuro

Redacción

15/05/2012

El nuevo presidente de Bankia podría proponer a los consejeros el nombramiento de algunos de los miembros de su nuevo equipo.

El nuevo presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha convocado para mañana al consejo de administración de Bankia para comenzar a poner las bases para el plan de viabilidad de la entidad.



En un principio no hay planteados cambios importantes en el orden del día, aunque no se descarta que el nuevo gestor proponga a los consejeros el nombramiento de algunos de los miembros de su nuevo equipo, según fuentes financieras.



Entre las personas que podría incorporar a su equipo se encuentra José Sevilla, ex director general de Riesgos del BBVA en la época en que Goirigolzarri era consejero delegado del banco.



El consejo de mañana será el primero que se convoca en ausencia del anterior presidente, Rodrigo Rato, que dimitió en la reunión del miércoles pasado, la misma en la que propuso a Goirigolzarri como su sucesor.



El nuevo presidente ha aprovechado estos primeros días en el cargo para conocer la organización, analizar la situación financiera y comenzar a trabajar en el plan estratégico que va a plantear a la junta general de accionistas que se celebrará a finales de junio.



Carta a los trabajadores



Goirigolzarri se ha dirigido en los últimos días por carta a los empleados de la entidad, a los que ha animado a sacar adelante el reto que tienen, apelando a su "mérito y profesionalidad".



"La sociedad necesita un Bankia fuerte, rentable y eficiente que sirva de palanca para el desarrollo económico de nuestro país", apunta en la carta el nuevo presidente, que cree importante crear valor para el accionista de Bankia tras el castigo bursátil de los últimos días.



En la carta, el nuevo presidente pide a los empleados "entusiasmo" para llevar a cabo su proyecto, en el que el mercado debe ser "un referente fundamental",



"No dudo de que todos aspiramos a que nuestra labor sea un ejemplo de profesionalidad y rigor, lo que requiere trabajo e ilusión. Con esta idea vengo y estoy seguro de que es un objetivo que compartís conmigo", afirma en la misiva.