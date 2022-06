Economía Entrevista en Radio Euskadi Las aglomeraciones están teniendo "incidencia cero" en la CAV, según directores de los aeropuertos vascos Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 08/06/2022 10:09 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2022 11:35 (UTC+2) Iván Grande, director del aeródromo de Bilbao, ha explicado que la herramienta de los ERTEs ha sido "una garantía para recuperar trabajadores rápidamente", y no tener problemas de falta de personal como los que están afectando a los aeropuertos europeos. Escuchar la página Escuchar la página

De izquierda a derecha, Sánchez (Hondarribia), Grande (Bilbao) y Llarena (Foronda). EITB Media

Iván Grande, Begoña Llarena y José Manuel Sánchez, respectivamente directores de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz (Foronda) y San Sebastián/Hondarribia han asegurado que los problemas de aglomeraciones, colas y retrasos que se están dando en aeródromos de buena parte de Europa, especialmente en Reino Unido, están teniendo "incidencia cero" en Euskadi.

El director del aeródromo vizcaíno, Iván Grande, ha precisado que "en la red de aeropuertos de AENA no se despidió a nadie durante la pandemia y las aerolíneas aplicaron los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), por lo que han podido recuperar muy rápidamente el personal, y no existe este problema. En particular, en Bilbao la incidencia es cero". En la misma línea, José Manuel Sánchez, responsable del aeropuerto guipuzcoano ha revelado que en julio iniciarán una ruta con London City pero que han contactado con la aerolínea y en principio no prevén incidencias. Según Begoña Llarena (Foronda), no suelen ofrecer vuelos a Reino Unido, aunque en Semana Santa sí hubo algunos programados y no hubo "ningún problema y parece que se mantiene esa tendencia".

En una entrevista conjunta realizada en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, los tres directores también se han referido a las previsiones que tienen para este verano, para el que, confían recuperar los datos prepandémicos. No obstante, han advertido de las consecuencias que pudiera tener la "incertidumbre económica".

El aeropuerto de Bilbao, por ejemplo, cuenta con "perspectivas muy buenas, sobre todo para agosto y septiembre", que auguran que en número de pasajeros este 2022 estará "muy parejo" a 2019. En abril, 440 000 pasajeros utilizaron en aeropuerto de Loiu (90 % de recuperación frente a datos previos a la pandemia), según Grande. Los vuelos de negocios, sin embargo, "no se han recuperado" y está costando en algunas rutas como la alemana, la de París e incluso Madrid.

Desde el Aeropuerto de San Sebastián/Hondarribia, se muestran "gratamente sorprendidos" de la buena aceptación que ha tenido "la mayor oferta de vuelos de la historia". José Manuel Sánchez ha revelado que llevan dos meses con más de 30 000 pasajeros, y trabajan para añadir nuevas rutas.

Por su parte, la directora del Aeropuerto de Foronda, Begoña Llarena, ha destacado los buenos datos de abril de 2022, que ya supusieron un crecimiento del 3 % respecto a 2019, y ha asegurado que afrontan el verano "con optimismo", aunque se muestran "más prudentes" por lo que pudiera suceder a partir de septiembre por la "incertidumbre económica" derivada de la alta inflación, los precios del combustible, etc. Asimismo, ha recordado que la pandemia "visibilizó la importancia de las aeronaves cargueras y de mercancías", que fueron claves para el transporte de material sanitario.