Economía

Huelga en el sector público

ELA y STEE-EILAS no secundarán la huelga del 31 de mayo

Redacción

16/05/2012

Ambos sindicatos han decidido "reformular" la protesta y convertirán esa jornada en "un día de lucha y movilización", pero no irán a la huelga. Por su parte, LAB mantiene la convocatoria de huelga.

Los sindicatos ELA y STEE-EILAS han "reformulado" la convocatoria de huelga hecha para el próximo día 31 en el sector público vasco conjuntamente con LAB y ESK en rechazo a la política de recortes y la han dejado sin efecto para plantear ese día "una jornada de lucha" con encierros y protestas.



El anuncio de ELA y el sindicato de la enseñanza STEE-EILAS, que no han podido llegar a un acuerdo con LAB y ESK para un replanteamiento conjunto de las movilizaciones, se produce después de que el Gobierno Vasco haya asegurado que no va a aplicar en Euskadi los últimos recortes aprobados por el Gobierno central.



Dirigentes de ELA y STEE-EILAS han señalado hoy en Bilbao que no creen en esto al Gobierno Vasco, detrás de cuyo anuncio ven "intereses electoralistas", pero han considerado que "es necesario medir bien" sus fuerzas y responder "con la máxima contundencia a los ataques contra los servicios públicos".



Ambos sindicatos, que mantienen la huelga convocada con LAB y ESK para el 31 de mayo en el sector público de Navarra, han llamado a participar en la jornada de movilizaciones que han planteado para ese día en el País Vasco entre los empleados públicos, que culminará con manifestaciones por la tarde en las tres capitales vascas.



Según el secretario general de la federación de servicios públicos de ELA, Igor Eizagirre, la decisión adoptada no constituye "una desconvocatoria", sino "una reformulación del día de lucha".

LAB mantiene la convocatoria de huelga

Por su parte, LAB ha asegurado que no comparte la desconvocatoria de la huelga general del 31 de mayo en el sector público vasco realizada por ELA y STEE-EILAS porque entiende que no hay motivos para replantearsela.

LAB entiende que desde que el 3 de mayo, fecha en la que junto a ELA, STEE y ESK realizaron el llamamiento conjunto a la huelga general para el 31 de mayo, hasta hoy "no ha aparecido ningún elemento que nos lleve a replantearnos dicha convocatoria".

En este sentido, califica de "una farsa, un fraude, una pose electoral y una utilización electoral de algo tan serio que raya incluso la inmoralidad política" que el Gobierno Vasco diga que no va a aplicar algunos de los recortes del Gobierno de Rajoy, descalificando así los motivos aducidos por ELA y STEE para "replantearse" la convocatoria y cambiar la jornada de huelga general por concentraciones y manifestaciones en las capitales vascas.

Así, detalla que los recortes en servicios públicos y condiciones laborales decretados por el Gobierno Vasco siguen en vigor y de hecho se están aplicando. "Que les pregunten a los interinos y sustitutos de los servicios públicos que han pasado de trabajar todo el año a hacer sustituciones esporádicas; y quienes hacían este tipo de sustituciones directamente a la calle; y a todos que ya prevén que el próximo curso no van a trabajar", subraya.

Con todo, y ante la situación surgida tras el anuncio de desconvocatoria de ELA y STEE-EILAS, LAB ha indicado que "analizaremos la situación en la que nos encontramos en una asamblea que realizaremos este viernes".