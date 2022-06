Economía álava ELA, LAB y ESK también convocan una jornada de huelga en Mercedes Vitoria para el miércoles 22 de junio agencias | eitb media Publicado: 16/06/2022 11:21 (UTC+2) Última actualización: 16/06/2022 11:49 (UTC+2) La convocatoria coincide con la que ya habían presentado los otros dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO, que además del 22 han convocado otro paro de 24 horas para el 29 de junio. Escuchar la página Escuchar la página

ELA, LAB y ESK han convocado para el próximo miércoles día 22 una jornada de huelga en la planta de Mercedes Benz de Vitoria-Gasteiz, coincidiendo con la que ya habían presentado los otros dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC. OO.

Con un apoyo "prácticamente unánime" de los cerca de 700 trabajadores que acudieron a las asambleas de este miércoles han decidido convocar una huelga entre los días 27 de junio y 1 de julio.

En estas jornadas las tres centrales demandan no perder poder adquisitivo, no ampliar la flexibilidad ni aceptar la sexta noche de trabajo, la mejora del contrato de relevo, que no haya discriminaciones para las nuevas incorporaciones para fabricar el modelo V, concretar la movilidad en el propio convenio y regular y acordar las condiciones de quienes trabajan fines de semana y festivos.

Además de estas cinco jornadas de huelga, ELA, LAB y ESK han convocado huelga el próximo miércoles, centrada solo en demandar que no haya más flexibilidad y no se implante una sexta noche.

UGT y CC. OO. ya anunciaron a finales de mayo convocar cinco días de huelga entre los meses de junio y julio, en días alternos, si no se avanzaba en la negociación del nuevo convenio.

Los dos primeros paros de 24 horas están ya informados a las autoridades competentes para los días 22 y 29 de junio.

ELA, LAB y ESK han planteado a las otras dos centrales la posibilidad de "aunar" las dos convocatorias del día 22 si se comparte el mismo objetivo.

Desde estos tres sindicatos han criticado que la empresa "ha puesto toda su maquinaria en movimiento para atacar" las condiciones laborales de los trabajadores y que para contrarrestar eso "solo hay un camino", la movilización, " con la mayor unidad posible, pero con compromisos y objetivos claros".

Estas convocatorias de movilizaciones se producen después de que la dirección de la multinacional haya anunciado la posibilidad de hacer una inversión en la planta de Vitoria de 1200 millones de euros. Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava han hecho llamamientos a lograr un acuerdo en torno al convenio colectivo para asegurar dicha inversión.