'Si no hay más remedio, habrá que endeudarse', según Garitano

18/05/2012

18/05/2012

'Si no hay más remedio, habrá que endeudarse', según Garitano. Foto: EITB

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha dicho que el endeudamiento "no es la primera intención" del Gobierno foral, pero que "si no hay más remedio habrá que hacerlo, pero lo mínimo y cuando sea inevitable".

En una entrevista concedida a ETB, Garitano ha reconocido que recurrir al endeudamiento no es "la primera intención" del Gobierno foral y ha dicho que no quieren endeudarse "más allá de lo que ya está endeudado el patrimonio público guipuzcoano, pero si no hay más remedio habrá que hacerlo, aunque en lo mínimo y cuando sea inevitable, si es inevitable".

"Vamos a esperar unos meses más, estamos haciendo un seguimiento diario de los datos que llegan a la Hacienda y veremos", ha añadido, para rechazar un "discurso catastrofista, ni un mensaje alarmista".

Además, ha dicho que hay "ajustar el gasto, sin tocar lo que para nosotros son líneas rojas, como bienestar social o el mantenimiento de las carreteras", entre otras. Por ello, ha precisado que van a recortar "todo aquello que, sin ser superfluo, pueda ser evitable, que no sea medular en la Diputación foral de Gipuzkoa".

En ese sentido, ha abogado por "paralizar" las obras del TAV porque "es una barbaridad que solo se explica por el empecinamiento político del Gobierno español, y también del vasco, que no tiene justificación".