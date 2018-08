Economía

Crisis en la eurozona

La CE desmiente estar preparando la salida griega del euro

Redacción

18/05/2012

La Comisión niega así lo dicho por el comisario de Comercio Karel De Gucht, que aseguraba que Europa prepara ya un plan de emergencia para una eventual salida griega del euro.

La Comisión Europea (CE) y su titular de Asuntos Económicos, Olli Rehn, han asegurado no estar estudiando escenarios ante una posible salida griega del euro, desmintiendo así unas palabras en ese sentido del comisario de Comercio, Karel De Gucht.

"La CE niega firmemente estar trabajando en un escenario de salida de Grecia", ha señalado a través de su cuenta oficial en Twitter el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly.



La Comisión sale así al paso del revuelo causado por unas declaraciones de De Gucht en las que este aseguraba en un diario belga que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) trabajan ya en el diseño de una estrategia de emergencia en respuesta a la hipótesis de que Grecia abandonara la eurozona.

Efecto dominó

"Hace año y medio habría existido el riesgo de un efecto dominó", apunta el comisario, quien, sin embargo, apunta que "actualmente tanto el BCE como la Comisión tienen servicios trabajando sobre distintos escenarios de emergencia" en el caso de que finalmente el país heleno saliera del euro.

No obstante, De Gucht asegura que la posibilidad de que Grecia abandone la eurozona, si bien no puede excluirse, "no representaría el fin del euro", aunque sí implicaría un incremento de las dificultades, tanto del país heleno como de la eurozona, por lo que considera que "la única opción razonable" es que Grecia cumpla los acuerdos pactados y se mantenga dentro de la zona euro.

Elecciones en Grecia

"Creo que Grecia continuará en la Unión Monetaria. No sé cual será el resultado de las nuevas elecciones, pero, quién sabe, quizás en algún momento asistamos a una tercera votación, a un referéndum sobre el abandono del euro en el que los griegos podrían votar de manera completamente distinta", apunta De Gucht.