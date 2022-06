Economía Combustibles Altuna: "Si se pagara en función de los gastos del transporte, no serían necesarias las ayudas del Gobierno" M. A. | T. S. J. | EUSKADI IRRATIA | EITB MEDIA Publicado: 25/06/2022 10:45 (UTC+2) Última actualización: 25/06/2022 10:48 (UTC+2) Jon Altuna, representante del sindicato Hiru, reclama una factura oficial obligatoria para los transportistas y clientes. Opina que hay "una gran especulación" detrás del elevado precio del combustible, y que "se tendría que apretar más" a las empresas petroleras. Escuchar la página Escuchar la página

Jon Altuna, representante del sindicato Hiru, en una imagen de archivo. Foto: EITB Media 6:07 min Whatsapp

A la espera de las medidas que adoptará hoy el Gobierno de España, la plataforma estatal de transportistas ha puesto sobre la mesa la posibilidad de realizar otro paro. El sindicato de transportistas autónomos de Euskal Herria Hiru, por boca de su representante Jon Altuna, ha expresado que ellos están "en otras labores".

Entrevistado en "Goiz Kronika" de Euskadi Irratia, Altuna ha dicho que el aumento del precio de la gasolina y los peajes no deberían de ser un problema para los transportistas pero, a día de hoy, lo son.

Hiru reclama una factura oficial obligatoria para los transportistas y clientes, así, "si sube el gasoil, automáticamente aparecerá en la factura y los transportistas podrán cobrarlo".

En palabras de Altuna, la prioridad no son las ayudas económicas del Gobierno, porque ese dinero no llega a los bolsillos de los transportistas: "hace hoy 5 años, el barril de petróleo estaba al mismo precio que ahora, pero el combustible no estaba como ahora a dos euros el litro. Hay una gran especulación, y las empresas petroleras están teniendo unos enormes beneficios".