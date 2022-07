Economía Huelga en el Metal de Bizkaia El Metal de Bizkaia vive hoy otra jornada de huelga, la tercera en ocho días EITB MEDIA Publicado: 01/07/2022 08:19 (UTC+2) Última actualización: 01/07/2022 08:49 (UTC+2) De nuevo, los sindicatos ELA, CC. OO., LAB, UGT, ESK, CGT y CNT llaman a la huelga a en torno a 52 000 trabajadoras y trabajadores del sector. Las centrales no han recibido respuesta, entre otras, a su reivindicación de una subida salarial del IPC +1; la patronal ha ofertado un máximo del 2 %. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

0:40 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bizkaiko metalgintzak greba-eguna du gaur, azken zortzi egunetako hirugarrena

En torno a 52 000 trabajadoras y trabajadores del sector del Metal de Bizkaia están llamados hoy, viernes, a una nueva jornada de huelga, la tercera en ocho días, en defensa de la renovación de su convenio. En concreto, los sindicatos ELA, CC. OO., LAB, UGT, ESK, CGT y CNT han convocado la huelga porque continúan sin recibir "respuesta alguna" por parte de la patronal a su tabla de reivindicaciones conjunta, cuyo eje central es una subida salarial del IPC +1, cuando la patronal ha ofertado un máximo del 2 %.

En relación a la huelga de ayer, jueves, los sindicatos han precisado que se ha registrado una movilización de "mayor éxito" que la del pasado día 23, con un seguimiento "incluso mejor". Según sus estimaciones, aquella primera jornada fue secundada por entre un 80 y un 85% de trabajadores del sector.

El jueves, en Sestao, antes de comenzar la manifestación que se llevó a cabo en la localidad vizcaína, el responsable de Industria de ELA, Mikel Etxebarria, calificó de "irresponsable" la postura de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ante las propuestas sindicales a negociar para el nuevo convenio: "Tienen en su mano desbloquear esta negociación y no lo están haciendo", lo que es, a su juicio, "poco entendible".

Respecto a la respuesta de la patronal al conocer la tabla de reivindicaciones de la plataforma sindical, en la que calificaba de "completamente inasumibles" para las empresas del sector las 17 nuevas reivindicaciones incluidas ahí, ya que, actualmente, "están luchando por sobrevivir en un mercado cada vez más global", Etxebarria ha recordado que, "con la actual carga de trabajo, que es mucha", lo que los sindicatos quieren es que "esa riqueza generada llegue también a los sueldos de los trabajadores".

Los sindicatos buscan que la patronal "negocie, porque a los 17 puntos de la propuesta le dieron un no rotundo; y eso no es negociar, es bloquear, lo tenemos claro, porque dicen no a todo", ha lamentado, para recordar a continuación que ya les trasladaron en la última reunión mantenida que, por la parte sindical, se les llamara "cuando tuvieran alguna novedad sobre las propuestas, y no lo han hecho".

Por su parte, la patronal rebajó la incidencia de este jueves al 29 %, y ha afirmado que su voluntad es la de alcanzar un acuerdo; además, ha instado a los sindicatos a que flexibilicen su propuesta, "teniendo en cuenta la compleja realidad en la que las empresas tienen que desarrollar su actividad".