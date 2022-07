Economía Huelga y concentración Trabajadoras de residencias de Gipuzkoa denuncian ante Adegi el "bloqueo de la negociación" Agencias | EiTB Media Publicado: 01/07/2022 17:11 (UTC+2) Última actualización: 01/07/2022 18:00 (UTC+2) El sindicato ELA ha pedido a las patronales que "desbloqueen la negociación". Las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa realizarán nuevas jornadas de huelga los días 14 y 15 de julio. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa. Foto: ELA Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Gipuzkoako egoitzetako langileek "negoziazioaren blokeoa" salatu dute Adegiren aurrean

Trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa, en huelga convocada por ELA y LAB, se han concentrado este viernes ante la sede de la asociación de empresas de Gipuzkoa, Adegi, en Donostia-San Sebastián y han bloqueado el tráfico para denunciar el "bloqueo de la negociación".

El sindicato ELA ha pedido a las patronales que "desbloqueen la negociación". Además, ha considerado "inaudito y antidemocrático lo vivido en la mesa de negociación del día 13 de junio".

"Las patronales, a través de Adegi, dijeron que no habrá negociación hasta que los sindicatos no retiren contenidos de las plataformas", ha afirmado ELA, que ha opinado que "nunca se ha visto en una negociación sectorial que las patronales no hagan propuestas y valoraciones de las propuestas sindicales".

A su juicio, "con esto dejan claro que no tienen ni voluntad ni interés en el convenio sectorial".

¿ Las trabajadoras de las #Residencias de #Gipuzkoa se concentran ante la sede de (@ADEGI ) para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio.#ErresidentziakBorrokan



¿ https://t.co/pUehV8xQpB pic.twitter.com/YFVb2FpUIC — ELA sindikatua #AktibatuLortuZaindu (@ELAsindikatua) July 1, 2022

ELA ha opinado que "el modelo es fallido en residencias de Gipuzkoa" y las empresas "quieren el dinero público, pero no la responsabilidad de las condiciones laborales, mientras la Diputación, "teniendo capacidad para controlar la situación, es incapaz de controlarla".

Por tanto, ha pedido a la Diputación que "asuma la responsabilidad sobre las patronales o si no se plantee la publificación de las residencias".

"La sociedad guipuzcoana no puede ser chantajeada por empresas que solo quieren el dinero público, pero no la responsabilidad", ha afirmado.

Las trabajadoras de residencias de Gipuzkoa realizarán nuevas jornadas de huelga los días 14 y 15 de julio.