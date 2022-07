Economía Huelga Nueva jornada de huelga en Mercedes Vitoria, primera tras el cese de las negociaciones mientras haya paros EITB MEDIA Publicado: 08/07/2022 09:01 (UTC+2) Última actualización: 08/07/2022 10:04 (UTC+2) La de hoy, viernes, es la sexta jornada de huelga en tres semanas, tercera en los últimos tres días. Este jueves, la Dirección ha comunicado al Comité de Empresa que suspende la negociación mientras se pare la producción por los paros. Escuchar la página Escuchar la página

Protesta de las y los trabajadores de Mercedes Vitoria, este jueves. Foto: EFE.

Las y los trabajadores de la planta de Mercedes Benz en Vitoria-Gasteiz están llamados hoy, viernes, a una nueva jornada de huelga, tercera en los últimos tres días y sexta en las últimas tres semanas. La convocatoria la realizan los sindicatos ELA, LAB y ESK, y se trata del primer día de paro después de que este jueves, 7 de julio, la Dirección de Mercedes Vitoria comunicara a al Comité de Empresa su decisión de dejar en suspenso las negociaciones para renovar el convenio colectivo mientras la producción de la planta se siga parando a consecuencia de las huelgas.

En este contexto, el jueves, la Dirección de Mercedes Vitoria no daba por cerrada la negociación del convenio colectivo, y manifestó su voluntad de llegar a un acuerdo, pero consideró "imprescindible" retomar la producción de furgonetas y "cumplir los compromisos con los clientes", antes de seguir con las conversaciones con el Comité.

El martes, la empresa puso sobre la mesa una oferta, con diversas mejoras salariales y de flexibilidad, que fue recibida de manera dispar por los dos bloques que conforman el Comité: ELA, LAB y ESK la consideraron insuficiente, y mantuvieron las huelgas, y UGT, CC. OO., Ekintza y PIM se descolgaron del paro, para facilitar el diálogo.

"Romper la dinámica" de la plantilla

Este viernes, ELA, LAB y ESK han acusado al resto de sindicatos que integran el Comité de intentar "romper la dinámica protagonizada por la plantilla" que, "jornada tras jornada, está dando ejemplo de lucha por no perder más derechos".

En un comunicado, ELA, LAB y ESK han explicado que, tras la concentración este pasado jueves frente a Ajuria Enea, convocaron al resto del Comité de Empresa a un pleno extraordinario este viernes, para tratar el apoyo a las jornadas de huelga convocadas para el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, la convocatoria de Asamblea General y la solicitud de la convocatoria de la Comisión Negociadora para el lunes.

A su llamamiento, la respuesta del resto del Comité de Empresa ha sido que, debido a la convocatoria de huelga de este viernes, "no asistirán", mientras que otros tienen "problemas de agenda", según han explicado ELA, LAB y ESK. Tal y como han indicado, "también han justificado su no asistencia a la espera de la respuesta de la empresa a 'su propuesta' de que la Dirección renuncie a la sexta noche, para pedir a la plantilla que no sigan con las movilizaciones".

Desde ELA, LAB y ESK, se han mostrado sorprendidos por "la actitud de esta mayoría, cuando, una vez más, se les tiende la mano para intentar no solo que la plantilla vaya unida, sino que también lo haga el Comité".

"Sorprende más que ahora se hagan valedores del 'no a la sexta noche', reclamado por la plantilla, cuando, con la última propuesta de la empresa, donde se mantenía la misma, vieron 'avances' donde nadie los vio. Más sorprende cuando algunos siguen manteniendo 'su sexta noche' en la propuesta que tienen encima de la mesa, no la han retirado, ni se han comprometido a no firmarla", han censurado.