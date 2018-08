Economía

LAB convierte la huelga de 31-M en una jornada de paros de dos horas

22/05/2012

La decisión llega tras la desconvocatoria por parte de ELA y STEE-EILAS del llamamiento hecho inicialmente por los tres sindicatos. ESK también desconvoca la huelga y se suma a los paros.

El sindicato LAB ha modificado su convocatoria de jornada de huelga para el próximo día 31 en el sector público vasco y la ha limitado a un paro de dos horas, tras la desconvocatoria por parte de ELA y STEE-EILAS del llamamiento hecho inicialmente de forma conjunta entre estas tres centrales y ESK. Finalmente, el sindicato ESK también ha desconvocado la huelga en Euskadi, y se suma a los paros de dos horas.



La responsable del sector público de LAB, Arantxa Sarasola, ha dicho este martes en Bilbao que su sindicato no comparte la desconvocatoria de la huelga en contra de los recortes de las Administraciones al considerar que en los últimos días la ofensiva contra los servicios públicos "no ha mejorado, sino que ha empeorado", pero ha anunciado cambios en relación al llamamiento en el ámbito de la CAV.



Mientras mantiene invariable la convocatoria de huelga de jornada completa en el sector público de Navarra -al igual que ELA y STEE-EILAS-, LAB ha llamado a realizar el día 31 de mayo paros de dos horas, de 11:00 a 13:00 horas, en los centros de trabajo del área pública de Euskadi y a hacer concentraciones por la mañana en las plazas de los pueblos y manifestaciones por la tarde.



ESK, por su parte, ha asegurado que, aunque hay "motivos suficientes" para seguir con las movilizaciones, son conscientes de que su representación. "No podemos más que sumarnos a las iniciativas de lucha que las centrales sindicales con más presencia convocan, tanto el paro por la mañana como las manifestaciones de la tarde", ha añadido.