Economía Entrevista en Radio Euskadi Igor Arroyo: "LAB no va a firmar convenios que al final de su vigencia no garanticen el poder adquisitivo" EITB MEDIA Publicado: 17/08/2022 10:12 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2022 11:20 (UTC+2) El coordinador general adjunto de LAB puntualiza que esa garantía, que liga a una subida salarial acorde al incremento de IPC, puede tener diversas formas de aplicarse. Además, reclama medios que aseguren el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Igor Arroyo, secretario general adjunto de LAB. Foto: Radio Euskadi. 20:35 min Whatsapp

Euskaraz irakurri: Igor Arroyo: "LABek ez du sinatuko langileen erosteko ahalmena bermatzen ez duen hitzarmenik"

El sindicato LAB "no va a firmar convenios que al final de su vigencia no garanticen el poder adquisitivo de las y los trabajadores", ha asegurado el coordinador general adjunto de la central, Igor Arroyo, este miércoles en una entrevista en el programa "Boulevard", de Radio Euskadi. Arroyo, eso sí, ha precisado que esa garantía, que liga a una subida salarial acorde al incremento de IPC, puede tener diversas formas de aplicarse, según el tamaño y las circunstancias de cada empresa. Además, reclama medios que aseguren el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

De esta forma, Arroyo ha recordado que, desde 2011, cada trabajadora y trabajador ha perdido una media de 6000 euros en su poder adquisitivo: "Se nos dijo, primero, que se debía a la quiebra de Lehman Brothers; luego, que era por la pandemia; y, por último, que es por la guerra de Ucrania", ha señalado, antes de lamentar que las políticas públicas van en la dirección de empobrecer más a los trabajadores, en lugar de apostar por repartir la riqueza.

En este sentido, el coordinador general adjunto de LAB ha situado en siete los convenios provinciales suscritos por el sindicato en julio y en lo que va de agosto, y ha señalado como prioridad de las negociaciones en que se encuentre "que se asegure el poder adquisitivo de las y los trabajadores". Los acuerdos, en este contexto, deben ser "razonables, diferentes en cada empresa", ha destacado, señalando que no es igual la situación de una empresa grande o de una multinacional con la de una empresa de menor tamaño: "¿Por qué en algunas grandes empresas hay beneficios y no hay una subida salarial acorde con la del IPC?", ha denunciado.

Para garantizar esa subida salarial vinculada a la del IPC, Arroyo ha explicado que es necesario determinar cómo se puede hacer en cada caso: "Puede ser de año en año, o de otras maneras", ha detallado, para reiterar, seguidamente, que LAB no va a firmar convenios "que, al final de su vigencia, no garanticen el poder adquisitivo" de las plantillas a las que afecten.

Inspecciones laborales

Igor Arroyo, que ha vaticinado un inicio de curso "duro", se ha referido, además, a la necesidad de que el Gobierno Vasco, que tiene la competencia en la materia, ponga todos los medios necesarios para que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y refuerce las inspecciones: "Hay un patrón", que se repite en varios accidentes laborales, según ha dicho, "que nos habla de serían evitables", dado que las víctimas son trabajadoras y trabajadores subcontratados, con contratos precarios, etcétera. Arroyo ha afirmado que es imprescindible que la Administración detalle "qué se va a hacer", qué medidas van a ser puestas en marcha en torno a las inspecciones.

En torno a la acusación de Mitxel Lakuntza, secretario general del sindicato ELA, que ha opinado que LAB realiza "seguidismo político de EH Bildu", Arroyo ha rechazado esa afirmación, y ha reivindicado la autonomía de la central. Sobre el nivel de acuerdo existente entre LAB y ELA, el secretario general adjunto ha explicado que, pese a que no hay "acuerdos generales", sí existe "mucha colaboración sindical, porque las y los trabajadores están enfadados ante su pérdida de poder adquisitivo, lo que lleva a una época de movilizaciones y huelgas" de un nivel que no se registraba desde hace una década, "y ahí coincidimos", en un plano de empresa y sectorial, ha explicado.

Arroyo también ha hablado sobre el recurso que va a interponer el sindicato LAB ante la decisión de no ampliar el plazo para que las acusaciones puedan seguir investigando el caso de la OPE de Osakidetza; según ha señalado, los servicios jurídicos de la central se hallan trabajando en dicho recurso. "No entendemos", ha dicho, esa decisión, "porque tenemos muchas actuaciones que aún no se han llevado a cabo".

El coordinador general adjunto se ha hecho eco, también, de la reivindicación de las y los bomberos de Navarra y de la CAV para que se dispongan de medios aéreos de lucha contra los incendios forestales, y en la línea de que los trabajos sean más específicos y especializados: "También han pedido aumentar los retenes", ha recordado, después de defender que "no se puede escatimar en servicios públicos".