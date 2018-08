Economía

Debate en Radio Euskadi

El PNV pide que una comisión investigue a Bankia en el Parlamento

Redacción

26/05/2012

En la tertulia de Radio Euskadi, el PSE ha denunciado que Bankia es "un engendro del PP". Por su parte, el PP ha acusado a Zapatero de haber permitido falsear la realidad contable de los bancos.

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria ha pedido una investigación parlamentaria por el caso Bankia y ha considerado que 'salvar' a la entidad puede obligar a España a sufrir una "tutela total de la Unión Europea" .

Tras recordar que Bankia es "fruto de un modelo de desarrollo económico de crecimiento soportado en el sector inmobiliario", Gatzagaetxebarria ha subrayado que la intervención del Estado en la entidad va a tener unas consecuencias "tremendas".

En declaraciones a Radio Euskadi, el parlamentario del PSE Txarli Prieto ha acusado al Gobierno central de ser "muy generoso con quien ha cometido barbaridades" en la gestión económica mientras que es muy "intolerante en la sensibilidad social".

"Bankia es un engendro y criatura del PP. Es lo que resulta de una lucha política entre ellos por repartirse el control de ese ente financiero", ha denunciado, para añadir que "a ningún gestor se le ha obligado a estar posicionado en el sector inmobiliario".

PP

Por su parte, el parlamentario del PP Carlos Olazabal ha acusado por su parte al Gobierno de Zapatero de haber permitido falsear la realidad contable de los bancos. Olazabal ha reconocido además que los ciudadanos "podemos estar indignados", por la situación creada, "pero otra cosa es que el 'marrón' lo tenemos".



Aralar

Asimismo, el parlamentario de Aralar Dani Maeztu ha subrayado la existencia de un "déficit democrático en el sistema" que ha permitido "falsear las cuentas en un mercado especulativo". Además, ha recordado que en países como Islandia se ha enjuiciado a los responsables y ha denunciado la "connivencia entre lo político y lo económico".



PSOE

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que si antes pedía que sobre Bankia se depuraran responsabilidades en el Parlamento, ahora lo exige, y que hasta que no las haya su partido no avalará que se dé "ni un euro público más" para la reestructuración de la entidad bancaria.



IU

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha dicho que la nacionalización de Bankia no debe ser para salvar a los banqueros sino para dar crédito a las pymes, para dar una salida a la crisis y para apoyar un nuevo modelo de desarrollo productivo, que no será posible si no va junto a una banca pública.