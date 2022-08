Economía Entrevista en Euskadi Irratia Goia cree que "están primando otros intereses por encima de los de San Sebastián" en la tasa turística Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 19/08/2022 09:39 (UTC+2) Última actualización: 19/08/2022 11:21 (UTC+2) El alcalde de San Sebastián califica de "sorprendentes" las declaraciones de la concejal del PSE-EE, "más cuando este tema se aprobó por unanimidad en pleno en 2019". "Tendrán que explicar a qué se debe este cambio de actitud", asegura. Escuchar la página Escuchar la página

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha subrayado que, lejos de las acusaciones realizadas por la concejal del PSE-EE, Marisol Garmendia, él no está "obsesionado" con la tasa turística, y ha asegurado que tiene la sensación de que "están primando otros intereses por encima de los de San Sebastián" en este caso. Según ha apuntado, las declaraciones de Garmendia llegaron "tras lo dicho por el responsable de Turismo del Gobierno Vasco (Javier Hurtado, también del PSE-EE)". "A mí me corresponde defender los derechos de San Sebastián, y eso es lo que voy a hacer", ha advertido.

Goia ha sido entrevistado en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, un día después de las diferencias surgidas con su socio de coalición respecto a la posible aplicación de una tasa turística. Según el alcalde jeltzale, "en clave donostiarra, y desde nuestra realidad" esa herramienta es "interesante para mejorar los servicios que ofrecemos a los visitantes". Sin embargo, ha aclarado que su intención no es "imponer nada"; "si Bilbao o Vitoria-Gasteiz no quieren aplicarla, lo entiendo". Goia ha recordado los cálculos realizados por el entonces concejal de Turismo, Ernesto Gasco, que estableció que con el pago de tres euros, se obtendría un complemento de "cuatro millones de euros". "Esto nos permitiría mejorar los servicios, ya que ese es el objetivo", sostiene.

Según ha explicado, la cuestión "está hablada y trabajada" con la Diputación de Gipuzkoa, y que hace ya tres años se reunió con el diputado de Hacienda, y ambos comenzaron "el camino en común". No obstante, ha advertido de que no está claro si las competencias forales serían "suficientes" para aplicar la tasa. "Si fuera necesario acudiríamos al Parlamento Vasco", ha añadido. Goia cree que una eventual tasa "no ahuyentaría" a los turistas, y ha puesto como ejemplo los casos de Barcelona, Valencia o Baleares.

Sobre la Semana Grande de San Sebastián, se ha felicitado por que "por tercera noche, la cosa ha transcurrido hoy bastante tranquila" y no constan denuncias por agresiones machistas. Respecto a los pinchazos, se ha mostrado "preocupado" por la "vorágine" que se ha creado, ya que tal como ha destacado "pinchar es fácil, pero detectarlo es difícil". Según ha concretado, se han formalizado dos denuncias al respecto en lo que llevamos de Semana Grande.

"Pese a los problemas y la lluvia", Goia asegura que han sido unas fiestas en las que se ha podido "disfrutar del buen ambiente", y que podrían ser las más multitudinarias de los últimos años. "También ha habido mucho turista, y hemos estado a tope de visitantes. Solo hacía falta ver la cantidad de gente que venía a la mañana y se marchaba al anochecer en el Topo", ha afirmado. Ha apuntado de que hasta finales de mes no se dispondrán de los datos de visitantes a la capital.