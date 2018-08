Economía

Aguirre: 'Es imposible reducir el déficit ajustando solo el gasto'

28/05/2012

El consejero de Economía ha defendido recuperar los niveles de presión fiscal "perdidos". El PNV, dispuesto a debatir una posible reforma.

El Parlamento Vasco ha iniciado esta mañana un pleno monográfico sobre fiscalidad, promovido por el PSE-EE. Se trata de una cuestión que ha adquirido un mayor relieve en los últimos tiempos por la crisis.



Así, el portavoz del PSE-EE, José Antonio Pastor, que ha abierto el debate, ha propuesto un paquete de reformas que contemplan un "alivio" de la presión fiscal para las rentas bajas, medidas para que "pague más quien más tiene" y la revisión de las deducciones y del Impuesto de Sociedades, de forma que "se incentive" a las empresas "comprometidas con el país" y "se penalice a las que utilizan este tributo para eludir sus obligaciones".



Pastor ha recordado que diferentes estudios señalan que el fraude fiscal en Euskadi supone una pérdida anual de ingresos para las arcas públicas que ronda los 2.500 millones de euros, y ha considerado que, a pesar de que las competencias sobre fiscalidad en Euskadi residen en las diputaciones y en las Juntas Generales de los territorios históricos, es conveniente debatir sobre este asunto en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, dado que esta institución es la encargada de controlar la mayor parte de las políticas a las que se destinan los impuestos de los vascos.

Entre las propuestas planteadas por el PSE para reformar el sistema tributario se encuentra el establecimiento de "un principio de igualdad entre los vascos a la hora de recibir servicios y pagar impuestos".

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria ha asegurado que su formación está dispuesta a abrir un debate sobre fiscalidad, pero sobre propuestas concretas acompañadas de su impacto económico-financiero y en el seno del Órgano de Coordinación Tributaria, compuesto por el Gobierno y las diputaciones.

Gatzagaetxebarria se ha mostrado en contra de cambiar el actual modelo fiscal porque "ha funcionado" y está basado en "la equidad, la transparencia y la progresividad", aunque ha dicho estar dispuesto a entablar un debate sobre las normas que contiene.

El parlamentario jeltzale ha recordado que cualquier propuesta debe ubicarse en la actual situación de recesión económica en la que las previsiones apuntan a una bajada de la recaudación y ha vaticinado que "lo que le viene al próximo gobierno es una situación durísima". Por ello, no ha descartado entrar a analizar el Impuesto de Sociedades y el IRPF, pero ha rechazado que se incremente la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas.



El portavoz del PP Antón Damborenea ha considerado que el debate sobre fiscalidad es "falso y cobarde" porque lo que debería hacer el Gobierno Vasco es explicar cómo va a cumplir sus objetivos de déficit.

El parlamentario 'popular' ha insistido en que el debate se ha planteado cuando "no es el momento ni el lugar" para celebrarlo, porque la Cámara de Vitoria-Gasteiz no tiene las competencias generales en la materia, y es "cobarde" porque pretende una subida de impuestos y el PSE-EE no dice ni cuál subiría ni cómo.

El portavoz del PP ha explicado que este pleno sobre finalidad es además "falso" porque pese a que se han subido los impuestos, como el del IRPF, el IVA y el de Patrimonio, los ingresos han seguido cayendo, y ha destacado que no se volverá a conseguir mayor recaudación hasta que la economía crezca uno o dos puntos.



El parlamentario de Aralar, Dani Maeztu, ha reclamado un nuevo modelo de fiscalidad en Euskadi para dar una "vuelta" a la actual situación económica y conseguir que "pague más quien más tiene".

Maeztu ha defendido aumentar la presión fiscal en Euskadi y cambiar el actual modelo que "no es para nada justo, social y solidario", ya que son las rentas de trabajo las que "soportan" esa presión fiscal. Por último, se ha mostrado de acuerdo con que los principios generales de esa política recaudatoria se deben definir en el Parlamento no en el Órgano de Coordinación Tributaria.



Juanjo Agirrezabala (EA) ha propuesto un "pacto político" y un acuerdo institucional, en el que participen también agentes sociales, para que el Parlamento Vasco asuma las decisiones en materia de armonización, de manera "transparente y pública".

El parlamentario abertzale ha apostado por restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, crear un gravamen sobre las grandes fortunas, hacer más progresivo el IRPF y establecer un nuevo Impuesto de Sociedades.

Mikel Arana (Ezker Anintza) ha adelantado que va a pedir que el Gobierno Vasco tome la iniciativa con propuestas legislativas para "alterar la fiscalidad que el PNV y el PP se niegan a cambiar en las diputaciones".

Arana ha considerado "esperpéntico" el trato dado por el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al Impuesto sobre el Patrimonio y también ha estimado imprescindible acometer algún tipo de reforma en el de Sociedades.

Gorka Maneiro (UPyD) ha defendido que haya un traslado de las competencias sobre fiscalidad desde las Juntas Generales provinciales al Parlamento Vasco como paso previo a que finalmente se depositen en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de ir hacia una fiscalidad común europea.

Maneiro ha propuesto un Impuesto de Sociedades armonizado para el conjunto de Europa, un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal, ha rechazado la amnistía fiscal porque "incentiva el fraude" y cargar a las rentas de capital de la misma manera que a las de trabajo.



Gobierno Vasco: "Es imposible reducir el déficit ajustando solo el gasto"

Tras una primera ronda de grupos en el pleno monográfico, ha tomado la palabra el consejero de Economía del Gobierno Vasco, Carlos Aguirre, quien ha asegurado que las diputaciones forales no han hecho una gestión "adecuada" de los ingresos y ha criticado que no hayan ofrecido alternativas al modelo actual, ni hayan aceptado la colaboración del Gobierno Vasco.

Aguirre ha señalado que el actual modelo de financiación ha podido funcionar en contextos de consenso interinstitucional, pero "tiene evidentes riesgos de naufragar" en situaciones de desacuerdo entre las instituciones".

El consejero ha recordado que el Gobierno Vasco debe reducir el déficit desde el 1,5% actual al 0,5% en 2013 y ha advertido de que una reducción "de este calibre" resulta "imposible realizarla únicamente a través de ajuste en el gasto", sino que tiene que ser "fruto de una estrategia integral en materia de política fiscal". Por ello, ha defendido recuperar los niveles de presión fiscal "perdidos".