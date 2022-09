Economía Entrevista en Radio Euskadi Arza: "No hay que dramatizar, es muy raro que no haya nadie en la administración para atender en euskera" Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 20/09/2022 09:35 (UTC+2) Última actualización: 20/09/2022 09:40 (UTC+2) El secretario general de UTG Euskadi aboga por "una reflexión serena sobre los perfiles lingüísticos en la administración pública" y defiende como medida de "excepción" que las personas mayores de 45 años no deban presentar el perfil. Escuchar la página Escuchar la página

El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha afirmado que en la administración pública vasca un número "importante" de la plantilla cuenta con perfil lingüístico requerido, por lo que, en su opinión, "es muy raro que no haya nadie para atender en euskera". "No hay que dramatizar los datos", ha añadido. Según ha revelado, el año pasado hubo dos quejas en Lanbide de personas que no pudieron ser atendidas en una de las lenguas oficiales de su elección, tal como establece la ley.

Arza se ha referido en estos términos, en una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, a la sentencia de un juzgado de Vitoria-Gasteiz que permite la admisión en la convocatoria de las bolsas de trabajo de policía local de Euskadi a todos aquellos aspirantes que no posean el nivel B2 de euskera.

