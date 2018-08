Economía

Paro en el sector público

El Gobierno habla de normalidad absoluta, y los sindicatos de 'éxito'

Redacción

31/05/2012

El sindicato LAB ha cifrado en más de 4.000 personas la participación en las movilizaciones . En Navarra, donde CCOO se ha sumado a ELA y LAB, han agradecido el apoyo mostrado por la ciudadanía.

El Gobierno Vasco estima que el seguimiento del paro de dos horas convocado por LAB para este jueves apenas ha sido secundado por el 1% de sus trabajadores, por lo que ha destacado que la jornada transcurre con "normalidad absoluta".

Según los datos de la Función Pública, el paro convocado entre las 11:00 y 13:00 horas ha tenido escasa incidencia, algo mayor en la administración General, donde ha alcanzado un 3,93% de seguimiento, seguido de Educación con un 2,16%, Justicia con un 0,73% y laborales, con un 0,51%.

El sindicato LAB ha cifrado en más de 4.000 personas la participación en las movilizaciones convocadas este jueves en el sector público vasco, de las que ha realizado "una valoración positiva".



LAB, satisfecho

El sindicato LAB ha mostrado su satisfacción por el seguimiento del paro convocado en el sector público vasco para este jueves, a pesar de los intentos para "obstaculizarlo" por parte del Gobierno y de que se ha visto "condicionado" por la "desconvocatoria" de ELA y STEE-EILAS por "razones" que ha dicho no entender.

La central ha convocado un paro de dos horas, entre las 11:00 y las 13:00 horas, en todo el sector público de Euskadi y ha realizado diversas movilizaciones; la de Bilbao, bajo el lema 'Servicios públicos, universales y gratuitos. Soberanía política y económica'.

Navarra

Los sindicatos convocantes de la jornada de huelga, tanto en la administración pública en general como en la educación en particular, han valorado el apoyo recabado en esta movilización y han exigido al Gobierno de Navarra que no aplique los recortes y no destruya más empleos en el sector público.

CCOO, ELA y LAB han convocado la huelga en el sector público y LAB, STEE-EILAS, CCOO, AFAPNA, ANPE, CSIF, ELA y UGT en educación.

Javier Ibáñez, de CCOO, ha asegurado que se encuentran "muy contentos con el éxito de la huelga general sobre todo en educación y administración núcleo", así como con el apoyo expresado por la ciudadanía con su presencia en la manifestación.



El Gobierno de Navarra ha cifrado en un 30,09% el seguimiento de la huelga en el ámbito educativo, una vez recabados los datos del 100% de los centros docentes de la

Comunidad Foral. El Ejecutivo foral ha calculado que, sin tener en cuenta la Educación, han apoyado la huelga el 7,4% de los trabajadores de la función pública de los turnos de noche y mañana.



Araba



En Vitoria-Gasteiz, cerca de medio millar de personas han recorrido diversas calles del centro de la ciudad detrás de unapancarta en la que se leía "STOP a los recortes. Fortalecer losservicios públicos".



Delante de la pancarta un grupo de personas vestidas como bomberos y trabajadores de la sanidad y la educación han portado un féretro con que el simulaban el entierro de los servicios públicos.



Bizkaia



En la manifestación de Bilbao, el secretario general deELA-Servicios Públicos, Igor Eizagirre, ha insistido en que hay quehacer "frente al ataque sistemático que están llevando a cabo contralos servicios públicos".



Eizagirre se ha referido al Gobierno Vasco y ha señalado que "nobasta con no aplicar los recortes que se dicten desde Madrid", sinoque tiene que anular los recortes aplicados la pasada legislatura,"porque la dinámica de recortes sobre recortes llevan al desastre,porque es injusta y porque no vale para salir de la crisis".