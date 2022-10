Economía Gipuzkoa LAB anuncia un acuerdo que garantiza el empleo en Siemens Gamesa de Asteasu EITB MEDIA Publicado: 03/10/2022 13:35 (UTC+2) Última actualización: 03/10/2022 13:40 (UTC+2) Por su parte, la empresa ha convocado este martes a las secciones sindicales de CCOO, UGT y ELA en todo el Estado. Escuchar la página Escuchar la página

Siemens Gamesa, en una foto de archivo. Foto: EITB MEDIA

LAB, sindicato mayoritario en la planta de Siemens Gamesa de Asteasu, ha llegado a un acuerdo con la dirección que, según asegura, "garantiza el futuro del empleo" en esta fábrica guipuzcoana.

La central vasca ha destacado en un comunicado la importancia que adquiere este acuerdo después de que el fabricante de aerogeneradores anunciara que recortaría unos 2900 puestos de trabajo en todo el mundo, 475 de ellos en el Estado español.

LAB ha explicado que el acuerdo alcanzado, además de renovar el convenio de empresa, garantiza la carga de trabajo, el futuro del empleo y las condiciones laborales.

Por su parte, la empresa ha convocado este martes a una reunión a las secciones sindicales de CCOO, UGT y ELA en todo el Estado.

La secretaria general de CCOO en Siemens Gamesa y presidenta de uno de los siete comités de empresa de Zamudio, Clara Fernández, ha afirmado que en esa reunión el sindicato expresará el rechazo "frontal" a los despidos y reclamará algo que vienen demandado "desde hace tiempo", y es "un plan industrial y de futuro" para la compañía en el Estado, además de "blindar el empleo".

La responsable sindical ha señalado que, por ahora, no tienen detalles de cómo podría afectar este ajuste a las distintas áreas de la empresa o zonas, pero sí creen que podría estar más dirigido a oficinas.

A su juicio, este ajuste "no está justificado" y ha indicado que también el resto de las empresas del sector tienen "inconvenientes" como los que plantea Siemens Gamesa. La representante de CCOO cree que "una parte de culpa" recae en la dirección de la compañía, donde ha habido "cambios permanentes de CEO", y ha asegurado que Gamesa era "una empresa rentable" pero "desde que llegó Siemens no lo es". "Acumulamos miles de millones de pérdidas y no es culpa de la plantilla", ha manifestado.

El Parlamento navarro se compromete a apoyar el empleo en Gamesa

La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra hace suyo el compromiso del Gobierno de Navarra de defender hasta el último empleo de Siemens Gamesa en Navarra.