Economía

Ahorro anual

Euskadi ahorra 500.000 euros al quitar suplementos a altos cargos

Redacción

03/06/2012

La supresión de estos complementos afectará a los consejeros y viceconsejeros actuales del PSE-EE y a los del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe que no hayan cumplido los 60 años.

Euskadi va a ahorrar 500.000 euros anuales al quitar el complemento de pensiones a 36 ex altos cargos del Gobierno Vasco que superan la pensión máxima, después de que el Parlamento Vasco ratificase el pasado viernes su decisión de suprimir el derecho de éstos a cobrar complementos vitalicios.

Hasta ahora, la Ley de Gobierno recogía el derecho de estos altos cargos a cobrar en su jubilación un complemento que les garantizaba una pensión equivalente al 50% de su sueldo cuando estaban en el cargo, aunque supusiese superar la pensión máxima, con sólo haber permanecido en él dos años.

El Parlamento acordó eliminar este derecho y estableció que sólo conservarán este estatus legal los lehendakaris.