Basagoiti descarta el rescate y tiende la mano al PSOE

Redacción

03/06/2012

Antonio Basagoiti se ha mostrado convencido de que España superará esta situación y, por lo tanto, cree que no se producirá una intervención.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que no contempla una intervención de España y ha pedido al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que "no saque pecho" y que "arrime el hombro" y "apoye" a Mariano Rajoy para "sacar adelante" al país.

Basagoiti ha realizado estas manifestaciones en Bilbao donde ha presidido el Comité de dirección del PP vasco para analizar la actual coyuntura.

En su análisis, ha indicado que son "plenamente conscientes" de las dificultades y de la "profundidad de la crisis", pero se ha mostrado convencido de que España superará esta situación y, por lo tanto, cree que no se producirá una intervención. "El PP no está en eso, estamos en que España, con las reformas que están hechas, siendo capaces de asimilar ajustes y sacando el país con confianza de la mano de todos los políticos responsables, especialmente el PSOE y el PP, no necesitará una intervención".

A su juicio, España podrá salir adelante y "tirar del carro". Para ello, ha defendido que hay que actuar con "responsabilidad" y ha "tendido la mano" a los socialistas para buscar juntos una salida.

Basagoiti ha indicado que, de la misma manera que el PP, "arrimó el hombro" hace tres años para facilitar que el PSE-EE gobernara en Euskadi, ahora "los socialistas deben dar su apoyo, su ánimo y su colaboración al Gobierno de Mariano Rajoy para sacar España adelante".