Economía RADIO EUSKADI Arroyo acusa a ELA de "mirarse al ombligo" y "no estar a la altura de las circunstancias" IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 03/11/2022 09:45 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2022 11:16 (UTC+1) El coordinador general de LAB, el sindicato ELA "está más interesado en sus intereses corporativos". No obstante, asegura que aunque no haya "un acuerdo a nivel global entre ELA y LAB", sí se están alcanzando acuerdos en pequeñas empresas.

Igor Arroyo (LAB), hoy en Radio Euskadi. Foto: EITB Media

Igor Arroyo no descarta nuevas movilizaciones en el sector del metal

Las diferencias y la casi nula unidad de acción entre ELA y LAB son consecuencia de la estrategia de ELA que opta por "mirarse al ombligo" en lugar de "velar por los derechos de la clase trabajadora". Así lo ha afirmado el secretario general de LAB, Igor Arroyo, quien acusa a la central que dirige Mitxel Lakuntza de "no estar a la altura de las circunstancias". "LAB seguirá trabajando para recomponer a la clase trabajadora como colectivo (...) mientras ELA está más interesado en sus intereses corporativos", ha dicho.

No obstante, ha reconocido que aunque "no se está dando una colaboración a nivel global" entre los dos sindicatos abertzales, sí se están alcanzando acuerdos a nivel de empresas a los cuales "hay que darles su valor".

Entrevistado en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Arroyo también se ha referido a los datos del paro de octubre publicados esta mañana. En su opinión, la fotografía que reflejan esos datos no es real ya que no plasman "la situación de precariedad de la clase trabajadora". Ha destacado que las condiciones laborales de cerca de la mitad de los empleados y empleadas de Euskal Herria son precarias.

Asimismo, ha reconocido que el "hecho de tener un empleo" mejora la situación de las personas, pero no por ello se debe dejar de luchar por unas condiciones de trabajo dignas. En ese sentido, ve a la clase trabajadora "muy motivada" y asegura que "vivimos un nivel de movilización sin igual".

Preguntado por la huelga del sector del metal de Bizkaia, Arroyo ha destacado "el seguimiento masivo" de la tercera jornada de huelga y no ha descartado más movilizaciones en el caso de que la patronal no mueva ficha. "Ahora corresponde a la patronal FVEM analizar los datos de seguimiento que ha sido masivo, por mucho que no lo quieran reconocer publicamente. Se abre un periodo de reflexión para la patronal y esperamos que modifique su postura", ha matizado.

Finalmente, sobre el proyecto de presupuestos de la CAV para 2023, ha considerado que son unas cuentas "continuistas" diseñadas para obtener "beneficios a corto plazo" y "no están a la altura de la crisis econosocial que vivimos".