Economía PRESUPUESTOS DE 2023 EH Bildu plantea mover partidas por 450 millones de euros y abrir el debate fiscal EITB MEDIA Publicado: 09/11/2022 11:51 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2022 12:16 (UTC+1) Según ha explicado la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte tras el encuentro, han entregado al consejero una propuesta "de sentido común" para iniciar "cambios estructurales", ya que no se puede dar respuesta a los retos actuales únicamente con medidas "paliativas". Escuchar la página Escuchar la página

La negociación los presupuestos de 2023 entre el Gobierno Vasco y los partidos de la oposición, salvo Vox, ha arrancado este miércoles con predisposición a escuchar y llamadas al diálogo de todas las partes, pero con posturas alejadas.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, que ya había advertido de que no habrá cambios estructurales en los presupuestos de 2023, se ha reunido en primer lugar con EH Bildu, principal grupo de la oposición y actual socio presupuestario del Gobierno.

Según ha explicado la portavoz de EH Bildu Maddalen Iriarte tras el encuentro, la coalición ha planteado cambiar el destino de 450 millones de los presupuestos vascos para 2023 con el fin de "para corregir situaciones de deterioro en los servicios públicos, en especial en Osakidetza, la carestía de la vivienda, la crisis energética, la grave situación del sector primario y la pérdida de arraigo de empresas estratégicas".

"EH Bildu ha entregado al conjero una propuesta "de sentido común" para iniciar "cambios estructurales", ya que no se puede dar respuesta a los retos actuales únicamente con medidas paliativas", ha subrayado tras insistir en que la reunión "llega tarde".

La coalición pone además otra condición para llegar a un acuerdo: que se abra el debate sobre la fiscalidad, algo que, según Iriarte, el consejero les ha reconocido que "está pendiente".

También Elkarrekin Podemos-IU defenderá en su reunión con el consejero la necesidad de una reforma fiscal, aunque su exigencia principal para favorecer la aprobación de los presupuestos será que estos incluyan medidas concretas para "la materialización" del pacto educativo. La portavoz de la coalición morada, Miren Gorrotxategi, ha recordado que ese pacto establece que en todas las zonas de escolarización debe haber una oferta pública suficiente, pero en municipios como Usurbil, Lazkao, Ibarra, Loiu y Lapuebla no hay centros públicos.

Hacen falta por tanto "mecanismos concretos (en los presupuestos) que también han sido previstos en el pacto educativo, como la publificación de centros". "No nos bajaremos del pacto educatico pero exigimos que se cumpla y si el Gobierno no lo cumple no apoyaremos la ley (que emanará del mismo)", ha advertido.

También el PP irá a la reunión "con la mejor de las intenciones" aunque cree que el Gobierno se limitará a explicar las cuentas y opina que los "incentivos" para introducir propuestas de la oposición son "reducidos" dada su mayoría absoluta en el Parlamento.

Al igual que EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, el PP también quiere hablar de fiscalidad, aunque con un planteamiento opuesto, ya que aboga por rebajar los impuestos a familias y empresas para que ese dinero pueda usarse "para reactivar actividad económica".

Las distintas reivindicaciones fiscales de la oposición no serán sin embargo incluidas en la negociación presupuestaria, según ha advertido el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ya que las conversaciones se ceñirán al ámbito presupuestario y competencial del Ejecutivo y la fiscalidad -ha recordado- depende de las diputaciones.