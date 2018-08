Economía

¿Qué pasaría si Grecia sale del euro?

12/06/2012

Breve resumen de las consecuencias que sufrirían Grecia y la Unión Europea si el país heleno decide abandonar la zona euro.

Las elecciones griegas que se celebrarán el próximo 17 de junio marcarán el futuro de la Unión Europea, ya que tras la celebración de los comicios Grecia deberá tomar una decisión: seguir o no en la zona euro. Los últimos acontecimientos señalan que los griegos están más cerca de abandonar el euro, pero ¿qué supondría la salida de Grecia?



1. Si Grecia sale del euro, tendría que acuñar otra moneda, la cual probablemente sería la antigua moneda Griega, el dracma. Grecia tendría que gastar cantidades ingentes de dinero en logística para poner de nuevo en circulación el dracma (reponer todo el dinero de los cajeros en dracmas, configuración máquinas, emisión de la nueva moneda, cambiar todas las etiquetas, programas de cambio de moneda, educación de la población, etc).



2. Su moneda se devaluaría y esto tendría dos consecuencias positivas para Grecia:



- Aumentarían las exportaciones, ya que al valer menos su moneda, los precios de sus productos en el extranjero serían más baratos y por tanto venderían más.



- Aumentaría el turismo, ya que obviamente, para el resto de los países sería más barato ir de vacaciones a Grecia.

Las consecuencias negativas de la devaluación:

1. Fuga masiva de capitales. Los inversores sabrán que el dinero que tienen ahora mismo, si lo sigue manteniendo en dracmas valdrá mucho menos y por tanto lo querrán cambiar a otra moneda que no se vaya a devaluar ni depreciar.



2. Como todo el mundo querrá deshacerse de dinero griego, ¿a dónde irán a retirarlo? A los bancos, ¿y qué le pasará a los bancos? No hace falta más que echar un vistazo a la historia para ver lo que ocurre si todo el mundo quiere sacar su dinero del banco: Quiebra del sistema financiero griego. El cual no podrá ser rescatado por el Estado Griego que acabaría de haber salido de una bancarrota (Si no puede pagar sus deudas ahora, imagínense si encima son más caras porque han devaluado su moneda).



3. Cuando la gente se deshaga de sus dracmas este se depreciará aún más, por lo que el Gobierno heleno tendrá que controlar los tipos de cambio de su moneda, lo que afectará al comercio exterior y a ese aumento prodigioso de las exportaciones.



4. Al disminuir el valor de la moneda, el dinero que tienen los griegos valdrá menos y por tanto, serán más pobres.



¿Y SI GRECIA DECIDE QUEDARSE EN LA ZONA EURO?



1. Pérdida soberanía. Estamos observando como el Gobierno heleno cada vez puede tomar menos decisiones por su propia voluntad y después del último rescate elaborado por la troika tiene los morros de Europa metidos hasta la cocina, con inspecciones para asegurarse a donde va el dinero.



2. Estancamiento económico. Si sigue la oleada de ajustes y de políticas contractivas Grecia va a tardar varios años en empezar a generar crecimiento económico y empleo. Pero esto se podría evitar prolongarlo en el tiempo realizando una política monetaria expansiva por parte de Europa.

¿QUÉ PASARÍA EN EUROPA SI GRECIA SALE DEL EURO?

1. Impago al BCE y demás bancos europeos. Con un impago tan grande, el BCE tendría que hacer una recapitalización, lo que sería muy costoso económicamente (el coste de la deuda subiría muchísimo) y políticamente se tardarían meses en poner de acuerdo a todos los países de Europa para tomar una decisión.



2. Efecto contagio a otros países. Aunque parezca menor que hace un año con la quiebra de Grecia, peligraría mucho la subsistencia de Portugal. Y si llegara el caso de que Portugal quebrara, ¿a quién creen que le afectaría más? Obviamente a España. Portugal dejaría de pagar a España 65.700 millones de euros (como podemos ver el artículo de la deuda eurozona), complicando a un más la muy delicada situación española y por lo tanto profundizaría la recesión económica, generaría aún más desempleo y quién sabe si también llegaríamos a una quiebra, que de producirse produciría el colapso económico mundial.



3. Al caer en depresión en casi toda Europa, Alemania que es el mayor exportador del mundo vería como sus clientes dejan de comprarle y también entraría en recesión, perdiendo así la fuerza económica del motor europeo.

