Economía Energía EE. UU. anuncia hoy un hito histórico en la fusión para lograr energía "limpia, barata e ilimitada" Agencias | EITB Media Publicado: 13/12/2022 08:09 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 08:11 (UTC+1) El hallazgo será presentado oficialmente a las 10:00 EST (16:00 horas en Euskal Herria) y, según avanzan medios estadounidenses, supondrá que, por primera vez, se producirá más energía que la consumida. Sin embargo, hará falta más de una década para su uso comercial.

Euskaraz irakurri: "Energia garbi, merke eta mugagabea" sortzeko fusioan mugarri historikoa iragarriko du gaur AEBk

"Una energía limpia, barata e ilimitada", eso es lo que promete el hallazgo histórico que, según avanzan medios estadounidenses The Financial Times y The Washington Post, anunciará hoy el Departamento de Energía de Estados Unidos. Un equipo del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, ha conseguido, por primera vez, producir mediante fusión más energía que la utilizada para generarla.

El anuncio será realizado oficialmente a las 10:00 EST (16:00 horas en Euskal Herria). De materializarse, el hallazgo supondría un hito importante en una investigación que se ha desarrollado durante décadas y con inversiones multimillonarias para desarrollar una tecnología que proporcione energía sin límites y económica.

La ciencia lleva años intentando replicar una reacción nuclear similar a la que el sol utiliza para crear energía (fusión). Hasta ahora, la única tecnología que se ha logrado desarrollar es la de fisión nuclear que genera residuos altamente radiactivos y es peligrosa. Además, esta energía solo produce el 10 % de la energía mundial, mucho menos que el carbón y el gas.

El proceso que será anunciado utiliza un proceso llamado fusión por confinamiento inercial que consiste en bombardear una pequeña bolita de plasma de hidrógeno con el láser más grande del mundo. Las reacciones de fusión no emiten carbono, no producen desechos radiactivos de larga duración y, en teoría, una pequeña taza de combustible de hidrógeno podría alimentar una casa durante cientos de años.

La reacción que obtuvieron en el laboratorio estadounidense obtuvo unos 2,5 megajulios de energía, frente a los 2,1 megajulios utilizados para alimentar los láseres, según The Financial Times.

Aunque los resultados suponen un gran avance, aún queda mucho para crear una tecnología viable (se habla de décadas para su uso comercial), por no hablar de proporcionar suficiente energía limpia para ayudar al mundo a abandonar los combustibles fósiles y limitar el cambio climático.