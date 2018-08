Economía

Rescate de la banca española

Novagalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia, en el punto de mira

14/06/2012

La UE pedirá cerrar bancos cuya quiebra no desestabilice la economía como condición para que España reciba el rescate.

La Unión Europea (UE) pedirá a España como condición para recibir el rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que cierre las entidades problemáticas cuya quiebra no desestabilice la economía, según ha explicado un alto funcionario europeo a Europa Press.

"No tenemos por qué salvar a todos los bancos si no es estrictamente necesario", ha apuntado la misma fuente.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha apuntado tres nombres: Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia.

"Si no me equivoco, uno de los tres, según las intenciones de las autoridades españolas, está encaminado hacia una liquidación para que no sea una preocupación constante tras la reestructuración", ha explicado el comisario europeo, entrevistado en Reuters.

Fuentes del Ministerio de Economía han rechazado liquidar ninguna de esas entidades y ha señalado que el objetivo es "sanear, recapitalizar y privatizar" aquellas que se encuentran bajo tutela del Estado.

Según la fuente europea citada por Europa Press, sin embargo, "hay casos en que habrá que liquidar entidades"."La UE quiere evitar al máximo que se utilice dinero público, de modo que si hay entidades que deben quebrar, quebrarán", ha advertido.

Ningún banco con problemas recibirá ayuda hasta que no presente un plan de reestructuración que garantice su viabilidad futura sin subvenciones y limite las distorsiones de competencia. Además, las entidades que pidan fondos públicos deberán abonar un interés de al menos el 8,5% (frente a entre el 3% y el 4% que pagará España por la ayuda europea).

El objetivo de este tipo "casi prohibitivo" es empujar a los bancos a intentar al máximo lograr la recapitalización a través de mecanismos de mercado, con la venta de activos o fusiones.

Subida del IVA y otras "obligaciones"

Aparte del posible cierre de los bancos problemáticos, Bruselas también podría "obligar" a España a subir el IVA, a eliminar la desgravación por vivienda y a adelgazar la Administración Pública.

"Todo antes de 2013", ha asegurado el vicepresidente del Parlamento Europeo y eurodiputado del PP, Alejo Vidal-Quadras, en una entrevista en Gestiona Radio.

En cualquier caso, Joaquín Almunia ha advertido de que todavía falta por concretar los detalles de las condiciones del rescate que recibirá la banca española.