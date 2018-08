Economía

Rescate de la banca española

El eurogrupo dice que 'no es posible' el rescate directo de la banca

Redacción

19/06/2012

El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, por su parte, ha asegurado que España no tendría por qué necesitar un rescate "si mantiene el pulso de las reformas".

El Eurogrupo considera que, de acuerdo con las reglas vigentes, "no es posible" que el fondo de rescate de la UE recapitalice directamente la banca española sin pasar por el Estado, tal y como reclama el Gobierno para evitar que el programa de ayuda "contamine" a la deuda pública.

Los países de la eurozona todavía no han discutido formalmente qué requisitos se impondrán a España a cambio de la asistencia de hasta 100.000 millones de euros, aunque sí han dejado claro que habrá "condiciones estrictas" tanto para los bancos que reciban ayudas como para el conjunto del sector financiero, según ha informado este martes un alto funcionario del Eurogrupo.

Para el Eurogrupo, el enfoque de la reestructuración del sistema bancario español "es el correcto" y no puede hablarse de un fracaso del plan de rescate. "No se puede decir que no haya funcionado porque no hemos empezado". "Es necesario proporcionar una absoluta claridad sobre la estructura de los problemas en los balances individuales de los bancos. Esto no se hace firmando un programa y los problemas desaparecen. No se hace de la noche a la mañana, llevará tiempo", ha explicado el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj.

En todo caso, las fuentes consultadas admiten que el rescate bancario por sí solo no será suficiente para reducir la prima de riesgo de España. "Hay problemas de naturaleza más sistémica", han señalado, en referencia al mal funcionamiento de la eurozona que los líderes europeos quieren corregir en la cumbre del 28 y 29 de junio con un calendario para crear una unión bancaria, presupuesta y política.

"Costoso para Europa"



El portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, por su parte, ha asegurado que España no tendría por qué necesitar un rescate, más allá del dirigido al sector bancario, "si mantiene el pulso de las reformas". "Sería muy costoso de sufragar para Europa", han explicado.



Altafaj ha insistido en que España está acometiendo las reformas necesarias, entre las que ha citado la laboral, la de las pensiones, y la del saneamiento de las cuentas públicas, y ha precisado que donde es necesaria la ayuda europea al país es en el sector bancario.

En cualquier caso, Altafaj ha reconocido que los tipos de interés de la deuda española, que se encuentran por encima del 7%, son "prohibitivos" para cualquier país. "No debería hacerse necesario (un rescate para España), pero es evidente que esta presión de los mercados no es soportable a largo plazo", ha admitido el portavoz económico de la CE.