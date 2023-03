Economía CONFLICTO LABORAL Trabajadoras del comercio de Bizkaia exigen mejoras para evitar la huelga convocada para el 3, 4 y 5 de abril AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 26/03/2023 16:41 (UTC+2) Última actualización: 26/03/2023 16:41 (UTC+2) ELA ha explicado que las negociaciones están bloqueadas. La patronal no acepta sus principales reclamaciones: incremento salarial acorde al IPC, no trabajar los sábados por la tarde en verano y un plus por el servicio on line. Escuchar la página Escuchar la página

Trabajadoras del comercio general, piel y calzado, y textil de Bizkaia se han manifestado este domingo en Bilbao convocadas por ELA y LAB para exigir mejoras en sus convenios y evitar la huelga convocada para los días 3, 4 y 5 de abril.

En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio de la marcha, la responsable del comercio de ELA, Marije Fernández, ha recordado que las negociaciones están bloqueadas y los convenios, que afectan a unas 8500 trabajadoras, están sin actualizar desde el 2007 el de piel y calzado, desde 2014 el de textil y desde 2018 el general.

Ha reconocido que se han dado algunos avances en las últimas negociaciones pero ha explicado que todavía la patronal no acepta sus principales reclamaciones: unos incrementos salariales acorde al IPC, el no trabajar los sábados por la tarde en verano y un plus por el servicio on line ante el cambio que está experimentando el comercio.

Fernández ha asegurado que de momento hay un rechazo "absoluto" a ese plus, algo que ha dicho que no entiende porque tanto en Álava como en Gipuzkoa se ha firmado "con total normalidad".

Ha recordado que una dependienta de piel y calzado está ganando 1012 euros brutos. "Ni siquiera llega al Salario Mínimo Interprofesional", ha denunciado: "Hoy pretendemos que la patronal reconsidere la situación porque si no vamos a intensificar las movilizaciones y ya hemos convocado una huelga para la víspera de Semana Santa".