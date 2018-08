Economía

Comunicado

Bilbao Dendak no cree que la ampliación de horarios alivie al comercio

Redacción

03/07/2012

El Gobierno Vasco estudiará la apetura de los comercios durante más domingos y festivos, aunque su posición inicial es que esta regulación se mantenga en Euskadi como hasta ahora.

La asociación de comerciantes Bilbao Dendak considera que la liberación de los horarios comerciales no aliviará al sector porque "el problema es de consumo y no habrá consumo hasta que no se genere empleo estable".

En un comunicado, el presidente del colectivo, Juan Carlos Ercoreca, se ha referido a la propuesta del Gobierno de liberalizar los horarios comerciales en once ciudades turísticas, entre ellas Bilbao, para aprovechar los potenciales compradores de visita en la ciudad.

Sobre la posibilidad de abrir en domingos o festivos, Ercoreca ha asegurado que "el sentir mayoritario del comercio de Bilbao es de no abrir".

Además, ha recordado el estudio del observatorio del comercio del Gobierno Vasco Ikusmer, presentado la semana pasada, que revelaba que el 70% de los hogares vascos rechaza la apertura de los comercios en festivos o domingos.

En cualquier caso, Ercoreca ha asegurado que Bilbao Dendak "respetará a quienes decidan no abrir y apoyará a los que abran los festivos permitidos".

El presidente de este colectivo de comerciantes también ha criticado la ampliación del horario comercial de 72 a 90 horas semanales y ha considerado que la propuesta del Gobierno de Madrid "vulnera" la legislación vasca vigente en este sentido.



En Euskadi, como hasta ahora



El Gobierno Vasco estudiará "en profundidad" el borrador de la ampliación del número mínimo de domingos y festivos que puede abrir el comercio, aunque su posición inicial es que esta regulación se mantenga en Euskadi como hasta ahora.

El consejero de Industria, Bernabé Unda, ha reprochado al Ejecutivo central que no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas a la hora de elaborar dicho borrador, que él recibió ayer mismo.

El consejero ha subrayado la necesidad de tener en cuenta la "idiosincrasia" de cada comunidad en comercio anterior y ha insistido en que en Euskadi, donde está establecida la apertura de ocho domingos y festivos al año, el marco actual resulta "suficiente" porque no hay demanda ni del sector ni de los consumidores para que se amplíen esos días.