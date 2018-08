Economía

Patxi López: 'Las medidas de Rajoy crearán mendigos de la sanidad'

05/07/2012

El lehendakari afirma que mantnedrá la "calidad" de la sanidad vasca, pero advierte de que hay que abrir "de forma seria" el debate fiscal en Euskadi.

El lehendakari, Patxi López, ha asegurado que el Gobierno vasco mantendrá la "universalidad y calidad" de la sanidad vasca frente a las medidas que "lejos de garantizar el sostenimiento del sistema", lo único que aseguran es "la creación de mendigos de la sanidad", aunque ha advertido de la necesidad de abrir "de forma seria el debate fiscal en este país".

"Osakidetza ha sido durante años la joya de la corona. Todos nos sentimos muy orgullosos de nuestro sistema de salud y consideramos positivo que en Euskadi no apliquemos los recortes, pero esta situación no se mantendrá eternamente si no establecemos criterios para mejorar la recuaudación", ha remarcado.

López ha realizado estas afirmaciones en la visita que ha realizado, junto al consejero de Sanidad y Consumo, Rafael Bengoa, a las instalaciones del nuevo Hospital del Alto Deba en Mondragon, que entró en funcionamiento hace varias semanas.

Las obras de construcción del nuevo Hospital Alto Deba se han desarrollado por espacio de cuatro años y han supuesto para Osakidetza una inversión de 34,4 millones de euros. De ellos 30,8 han correspondido a la obra civil y los 3,6 restantes al equipamiento de este moderno centro asistencial.





Un sistema de salud "fuerte y de calidad"



En opinión del lehendakari, es necesario un Sistema de Salud "fuerte, de calidad, preparado, y sobre todo, dotado de buenos profesionales".

De este modo, ha criticado que se planteen medidas, en alusión a las implementadas por el Gobierno central, que "lejos de servir para garantizar el sostenimiento de nuestro sistema sanitario, lo único que aseguran es el abandono de miles de ciudadanos a su suerte, la creación de mendigos de la sanidad que van a tener que proclamar su condición de pobres para poder tener asistencia y el desmantelamiento y la privatización de un sistema público".



Por ello, López ha asegurado que el Ejecutivo vasco mantendrá la "universalidad y su calidad" del sistema vasco de Salud, al tiempo que ha destacado que no será "por una cuestión de confrontación partidista, ni desde una posición insolidaria del que se lo puede permitir porque tiene más recursos", sino porque su Gobierno sabe que "hay otras medidas que nos permiten ahorrar sin dañar el servicio".



No obstante, Patxi López ha advertido de que esta situación "no se puede mantener en el tiempo" si no se aborda de forma seria "el debate fiscal en este país".

"Todos consideramos positivo que en Euskadi no apliquemos los recortes, pero esta situación no se mantendrá eternamente si no establecemos criterios para mejorar la recaudación", ha añadido.