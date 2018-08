Economía

Recortes

Urkullu afirma que España está intervenida 'de facto'

Redacción

12/07/2012

El presidente del EBB del PNV ha asegurado que su partido alzará la voz contra lo que sea "un café para todos", que consideraría "injusto para quienes han hecho los deberes".

Iñigo Urkullu, presidente del EBB del PNV, ha afirmado que España está "de facto" intervenida. En una entrevista mantenida en la cadena COPE, el candidato a lehendakari por el PNV ha asegurado, asimismo, que su partido alzará la voz contra todo lo que sea "un café para todos", que sería, a su juicio, injusto para quienes "han hecho los deberes", en referencia a las medidas de ajuste anunciadas ayer por el presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Urkullu se ha preguntado si los ajustes son consecuencia del rescate a la banca española y ha destacado que es preciso ofrecer una explicación ante lo que ha calificado como una "gravísima situación". Según ha explicado, le da que pensar si las contrapartidas detalladas por Rajoy "tienen como causa y origen lo que es la situación del sistema financiero".

Urkullu teme que estas medidas sean, en suma, el "principio de un camino" en el que, ha indicado, se van a imponer "otros muchos esfuerzos".



Urkullu ha recordado que Euskadi dispone de un sistema de relación económico financiera a través del Concierto y, en este sentido, ha señalado que si Euskadi ha incurrido en algún déficit que suponga el "incumplimiento" del compromiso de déficit del Estado, están dispuestos a abordar esta cuestión, pero "en una comisión mixta del Concierto". Esto, ha añadido, es algo que también afecta al Gobierno vasco actual, "en la medida que el pasado año duplicó el compromiso de déficit que había asumido".

Conversación "fluida y amable" con Rajoy, pero sin "hoja de ruta"

Asimismo, respecto a la última reunión que mantuvo con el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en junio, Iñigo Urkullu ha indicado que fue una conversación "fluida y amable", pero que no hubo, por parte del presidente, un planteamiento de "hoja de ruta", ni una eventual petición de ayuda y de colaboración. Ello, según ha indicado, refuerza su "queja", ya que han trasladado a los gobiernos del PSOE y del PP su disposición a un pacto de Estado, "pero no se nos ha querido escuchar o, si se nos ha escuchado, no se ha querido atender este planteamiento", ha dicho.

Urkullu ha indicado que conocieron las medidas de Rajoy en el Congreso de los Diputados y ha señalado que deberán analizar cómo afecta la crisis a la CAV y cómo se puede solucionar en Euskadi, con la disposición, mediante el sistema del Concierto Económico pero "no del café para todos", de atender el déficit del Estado español, en la medida en que Euskadi ha superado sus objetivos de déficit previstos.