Sindicatos de la Ertzaintza y 'Ertzainas en lucha' se movilizan juntos, en vísperas de la reunión con Erkoreka

Economía -

ERTZAINTZA

A las 09:15 horas se concentrarán ante el Parlamento Vasco para reclamar al Departamento de Seguridad una mejora del acuerdo regulador y de sus condiciones laborales. Además, este viernes se reúne la Mesa de Negociación de la Ertzaintza en el que Erkoreka presentará una propuesta con 37 mejoras.

EITB MEDIA

publicado: 22/06/2023 08:08 (UTC+2)

última actualización: 22/06/2023 08:23 (UTC+2)

Los sindicatos que conforman la unidad de acción sindical de la Erzaintza (ErNE, ESAN, Euspel y SiPE), la central sindical EKOS y el movimiento asindical 'Ertzainas en lucha' se movilizarán juntos a partir de las 09:30 horas frente al Parlamento Vasco, con el fin de reclamar una mejora del acuerdo regulador y de sus condiciones laborales.

La protesta llega en vísperas de la reunión de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza que se celebrará a partir de las 09:30 horas en la sede de Erandio.

Ayer, miércoles, el Gobierno Vasco remitió a los sindicatos una nueva propuesta que incluye 37 medidas de "mejoras concretas" en las condiciones laborales de la Ertzaintza con un coste de unos 18 millones de euros.

Entre las propuestas del Departamento de Seguridad destacan el aumento del 10 % del complemento por turno de noche, fin de semana o festivo y del 20 % del importe de las horas extraordinarias trabajadas en los días de libranza.

Sin embargo, los sindicatos de la Ertzaintza han rechazado la propuesta del Gobierno Vasco al no ver novedades. El portavoz de la unidad de acción sindical de la Ertzaintza denunció ayer que la propuesta del Gobierno Vasco "no es nueva" y "ya se había presentado con anterioridad, no solo en las últimas mesas" de negociación, "sino que viene desde el año 2019" y "está caducada".

En todo caso, los representantes de la unidad sindical acudirán a la reunión de la Mesa de Negociación de la Ertzaintza convocada para este viernes, en la que entre los puntos del día a tratar se encuentran: la negociación del acuerdo regulador de condiciones de trabajo, en la que el Departamento de Seguridad pondrá sobre la mesa su documento; y la propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), entre otras cuestiones.