Muere un trabajador de 33 años atrapado por una máquina en una empresa de Vitoria-Gasteiz

Economía -

Accidente laboral

El siniestro mortal se ha producido alrededor de las 12:00 horas en una planta localizada en la calle Barratxi, en el polígono industrial de Betoño. Las dotaciones de emergencias llegadas al lugar no han podido hacer nada para salvar la vida del joven, que ha fallecido en el lugar.

Agencias | EITB Media

publicado: 21/07/2023 16:08 (UTC+2)

última actualización: 21/07/2023 16:51 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: 33 urteko behargin bat hil da Gasteizko enpresa batean, makina batek harrapatuta

Un trabajador de 33 años ha muerto este viernes atrapado por una máquina en una empresa de Vitoria-Gasteiz.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad, el siniestro mortal se ha producido alrededor de las 12:00 horas en una planta localizada en la calle Barratxi, en el polígono industrial de Betoño.

Las dotaciones de emergencias llegadas al lugar no han podido hacer nada para salvar la vida del joven, que ha fallecido en el lugar.

Por otro lado, el sindicato LAB ha denunciado este viernes la muerte de otro operario de la empresa Construcciones Moyua, ocurrida el pasado lunes en Arrasate (Gipuzkoa), como consecuencia de un "accidente no traumático" ocurrido mientras trabajaba.

Según explica LAB en una nota, la víctima sufrió un infarto cuando trabajaba en unas obras de construcción y, tras sentirse "indispuesto", fue trasladado a un hospital donde falleció.

En su comunicado, el sindicato da cuenta además otro accidente laboral "grave" sucedido al día siguiente en la empresa JMA de la misma localidad, donde "una máquina arrolló a un trabajador y le causó heridas graves en varias partes del cuerpo, sobre todo en la cara", tras lo que tuvo que ser evacuado en helicóptero a un centro hospitalario.

Además, los sindicatos LAB, ESK, STEEILAS, CGT-LKN, EHNE e HIRU se han concentrado hoy frente a la Dirección de Transportes del Gobierno de Navarra para denunciar las "pésimas y precarias condiciones laborales" del sector del transporte e, igualmente, para homenajear al transportista fallecido el pasado martes.

El fallecido el martes por la tarde en las carreteras navarras tenía 56 años, y a este respecto, Jon Altuna, portavoz del sindicato HIRU, ha denunciado que el sector "envejece" y que "no tiene relevo". "Los jóvenes no se incorporan al sector del transporte porque las condiciones laborales no son nada buenas", ha criticado.

Con el fallecimiento del pasado martes en Murillo el Cuende, Altuna ha denunciado que ya es el séptimo siniestro mortal en las carreteras de Navarra y el País Vasco en lo que va de año.