El PP y el PSOE instan al BCE a que actúe para calmar los mercados

22/07/2012

"Ahora le toca al Banco Central Europeo echar una mano", asegura el popular Esteban González Pons. Por su parte, el PSOE ha pedido al PP que "se pelee" con el BCE para atajar la crisis.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha afirmado este domingo que el Banco Central Europeo (BCE) tiene en su mano cortar el juego de los especuladores con la prima de riesgo española, en máximos históricos tras superar los 600 puntos básicos, para que España se recupere y se evite la división de Europa.

"Si no se acaba el lunes es porque el BCE no quiere o porque alguien no quiere que el BCE quiera. Puede que alguien, en contra del espíritu de la UE, quiera que España y los países del Sur no pertenezcan al mismo club que los países del Norte de Europa", ha afirmado González Pons, quien ha insistido en que "no caben dos Europas ni dos euros".

Para el dirigente popular, España ha hecho lo que debía y "los españoles han padecido lo que se les pedía". "Ahora le toca al BCE echar una mano" , ha dicho González Pons, para quien la Unión Europea debe impulsar la confianza en España a la vista del rigor con que el Ejecutivo español está aplicando las mismas o muy parecidas políticas que Alemania en 2003 y del sacrificio los españoles.

El dirigente popular ha afirmado que España está en un momento "muy difícil" en el que el Ejecutivo se está viendo obligado a tomar decisiones "muy dolorosas" para los ciudadanos y que nunca le hubiera gustado tomar.

'Pelearse' con el BCE

Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al Gobierno, al que ha tachado de "sordo, solo e ineficaz", que se "faje y pelee" con el Banco Central Europeo (BCE) para conseguir atajar la situación de crisis económica actual, al tiempo que ha insistido en que en España "nada está mejor que hace seis meses".

De este modo, ha defendido la alternativa socialista y ha insistido en que "es posible" gestionar la situación de otra manera, un punto en el que ha culpado al Gobierno del PP de "aumentar la desigualdad en España" a través de su "política equivocada" de recortes. "Hay alternativa, la hay en la UE, se puede salir de la crisis creciendo, creando empleo y con justicia", ha aseverado.