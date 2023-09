La venta del vehículo eléctrico se ha cuadriplicado en CAV y Navarra

Economía -

DÍA DEL COCHE ELÉCTRICO

Cada vez son más los compradores que se animan con esta tecnología, sobre todo en las ciudades. Sin embargo, hoy por hoy, el coche 100 % eléctrico es aún la quinta tecnología del mercado, detrás de los de combustible y los híbridos.

A.A.E. | EITB Media

publicado: 09/09/2023 06:50 (UTC+2)

última actualización: 08/09/2023 20:29 (UTC+2)

Hoy sábado, 9 de septiembre, celebramos el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. En nuestras calles cada vez vemos más coches eléctricos o híbridos enchufables y también está aumentando el número de los puntos de carga. Y es que, los coches de gasóleo y gasolina tienen los días contados: en 2035 entrará en vigor la nueva Ley del Parlamento Europeo, que prohibirá la venta de este tipo de vehículos, salvo contadas excepciones.

Con este panorama a la vista, son muchos los compradores que han comenzado a interesarse por los automóviles 100 % eléctricos. De hecho, los datos que ofrecen el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO) y la asociación de concesionarios Faconauto apuntan que, en los últimos cinco años, su venta en Euskadi y Navarra se ha cuadruplicado, es decir, en lo que llevamos de año (hasta el 30 de agosto) se han matriculado cuatro veces más vehículos eléctricos que en todo 2019.

A pesar de ese aumento de ventas, el espacio que ocupa el coche eléctrico dentro del mercado general de los coches no es muy grande aún; supone el 6,24 % en Euskadi y el 9,81 % en Navarra (Datos de Faconauto e Ideauto). Es la quinta tecnología en el mercado vasco tras la gasolina, el gasóleo, el híbrido y el híbrido enchufable. Por lo tanto, el reto será aumentar considerablemente ese dato en los próximos 12 años.

En palabras de Luis María Vidal, responsable de ventas del concesionario Autonervión de Bizkaia, las principales dudas que formulan los compradores a la hora de sopesar la compra estos coches suele ser la autonomía, la durabilidad de la batería y el coste de la compra.

No obstante, Vidal asegura que el comprador habitual de este tipo de vehículos es una persona muy informada y concienciada al respecto. Muchos de ellos suelen coger el coche frecuentemente, prácticamente a diario, y las distancias que hacen no son muy largas.

''El cliente del coche eléctrico es una persona muy informada y concienciada'' ''El cliente del coche eléctrico es una persona muy informada y concienciada'' 1:34

En cuanto al coste que puede suponer esta compra, cabe destacar que las instituciones tienen en marcha un plan de ayudas para la movilidad eléctrica. Es el Plan Moves III y se subvencionan tanto la compra de un coche eléctrico o híbrido como la instalación de una estación de carga.

Estas ayudas, que provienen de los fondos Next Generation, se pueden tramitar desde 2021 hasta el 31 de diciembre de 2023. Si compra un coche, un particular puede llegar a cobrar hasta 7.000 euros, dependiendo de las características del vehículo y la modalidad de compra -si decidimos achatarrar el vehículo antiguo o no-.

La compra de un coche eléctrico, además, se puede desgravar en la declaración de la renta.

Además de los particulares, las administraciones, autónomos y empresas también pueden optar a recibir subvenciones por comprar vehículos eléctricos.

En el caso de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, el Gobierno Vasco gestiona la distribución de las ayudas mediante el Ente Vasco de Energía (EVE). En su página web se encuentra toda la información, así como la vía para tramitar las ayudas. En Navarra, la gestión del Plan Moves III corre a cargo del Gobierno, que también tiene una web con toda la información y la ventana para solicitar las ayudas.