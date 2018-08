Economía

Compra de bonos

Alemania niega que el fondo de rescate temporal vaya a comprar deuda

29/07/2012

El ministro de Finanzas alemán ha descartado la compra de bonos españoles e italianos por parte del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y ha desestimado la intervención del BCE.

El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, descarta que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) vaya a comprar deuda española e italiana para aliviar la presión de los mercados. Tacha de "especulaciones" las informaciones que indicaban que el Banco Central Europeo (BCE) está avanzando en esta línea para rebajar los intereses de los bonos de España e Italia.

En una entrevista concedida al diario germano 'Die Welt am Sonntag' que se publica este domingo, Schäuble desestima que el BCE intervenga mediante la compra de deuda y rechaza, asimismo, la hipótesis de que el FEEF, el mecanismo de rescate temporal, pueda erigirse como un salvoconducto que evada la negativa de Alemania. "No, estas especulaciones no son verídicas", replica Schäuble.

Colchón financiero para España

"Las necesidades de financiación de España a corto plazo no son tan altas", alega Schäuble. "Las altas cotas que han alcanzado los interés son dolorosas y crean una enorme incertidumbre, pero no es el fin del mundo pagar un porcentaje mayor en las subastas de deuda ", argumenta el ministro de Finanzas alemán.

No obstante, Schäuble dice ser consciente de la insostenible situación que implican unos altos intereses de la deuda española. Como colchón de seguridad, el titular de Finanzas germano señala a los 30.000 millones de euros adicionales aprobados en el Memorándum de Entendimiento, el documento que certifica la ayuda financiera concedida a España, para "una potencial asistencia financiera de carácter inmediata".