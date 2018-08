Economía

Estudio de UGT

Sólo un 10% de los trabajadores se adapta bien a la nocturnidad

Redacción

07/08/2012

El 38% sufre insomnio y la mayoría sienten fatiga al entrar en este tipo de horarios rotatorios o nocturnos, según un estudio del sindicato UGT.

Sólo un 10% de los trabajadores consigue una buena adaptación al horario de turno rotatorio o nocturno, un 56% se siente cansado o somnoliento y un 33% sufren dolores de cabeza, según un estudio del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales de UGT.



Este informe, que ha sido presentado en una rueda de prensa, ha analizado los efectos fisiológicos, psicológicos y patológicos del trabajo a turnos y nocturno, sus repercusiones en el rendimiento, la seguridad y el absentismo, y los aspectos organizativos precisos para mejorar las condiciones de trabajo.



Según el estudio, únicamente un 10% de los trabajadores afectados por ese tipo de horarios responde que se adapta muy bien, más del 30 afirma que, cuando cometen algún error, se debe a la fatiga principalmente y a la sobrecarga del trabajo.



El 55% señala que las empresas no evitan los turnos para trabajadores de más edad o con problemas de salud, el 44 cree que la carga de trabajo no es inferior en el turno de noche y un 38 señala que la empresa no tiene en cuenta el número consecutivo de noches de trabajo y no intenta que éste sea el menor posible.



El estado anímico de los trabajadores a turno es de fatiga para un 41 por ciento de ellos, mientras que un 38 sufre insomnio, un 39, irritabilidad, 29 problemas de concentración y un 26 desmotivación.



En cuanto a su estado físico, un 36 por ciento dice que se sienten cansados, un 20 somnolientos, un 18 con mal cuerpo, un 16 tensos, un 12 irritados y hambrientos, un 11 cuadros de ansiedad, un 9 arritmias cardiacas, un 8 depresión, un 6 se muestran torpes y un 3 tiene crisis de pánico.

El 55% manifiesta que su horario de trabajo le deja poco tiempo para conciliar la vida familiar y laboral y un 11% considera que no puede conciliar ambas esferas.