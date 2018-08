Economía

CRISIS ECONÓMICA

CCOO y UGT exigen la prórroga de la ayuda de 400 euros a desempleados

Redacción

13/08/2012

La supresión del dinero afectaría al año a 600.000 personas sin trabajo.

Noticias (1) Rajoy analiza la evolución de la crisis con Toxo y Méndez

CCOO y UGT han exigido la prórroga del programa Prepara -que recoge la ayuda de 400 euros a los desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio- y han subrayado que 200.000 parados podrían quedarse sin cobertura.

En un comunicado, ambos sindicatos resaltan que en el futuro la supresión del programa afectaría a cerca de 600.000 desempleados al año.

Según CCOO y UGT, los argumentos del Gobierno no se sostienen, ya

que "no hay inserción laboral porque no hay empleo".



Asimismo, destacan que en varias ocasiones han pedido la prórroga

del plan al Consejo General del Servicio Público de Empleo Estatal

para "que no se sigan desmantelando los derechos de los trabajadores

y no se debilite aún más el Estado de Bienestar".