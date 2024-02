Los agricultores advierten que seguirán protestando si no se atienden sus demandas

Economía -

Sector primario

El sector agropecuario navarro y alavés ha vuelto a las calles, por tercera jornada consecutiva, para expresar su preocupación por la difícil situación del sector. En Navarra, han entrado en Pamplona con los tractores; en Álava, se han concentrado frente al Parlamento Vasco.

EITB MEDIA

publicado: 08/02/2024 17:20 (UTC+1)

última actualización: 08/02/2024 17:45 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Nekazariek ohartarazi dute protestan jarraituko dutela euren eskaerei entzungor egiten jarraitzen badute

Agricultores y ganaderos han protagonizado protestas en diversas localidades de Navarra y Álava durante los últimos días, expresando su preocupación por la difícil situación que enfrenta el sector agrario. En Pamplona, un agricultor participante en una tractorada que ha llegado este jueves hasta el centro de la capital Navarra ha declarado a EFE que la comunidad agrícola se encuentra "con la soga al cuello", destacando que, si no se atienden sus demandas, las movilizaciones podrían extenderse.

En ese sentido, ha subrayado que espera que en la reunión mañana del Consejo Agrario convocada por el Departamento de Desarrollo Rural "no nos engañe el Gobierno de Navarra" porque, "como nos engañen, vamos a volver aquí todo el mes".

Las demandas del sector agrario incluyen la revisión del sistema de tributación por módulos, y han lamentado que el Gobierno de Navarra "está muy duro" en la negativa a retornar a dicho sistema. Los agricultores argumentan que los crecientes costos y las condiciones climáticas adversas, como la sequía, están generando una crisis que requiere atención inmediata por parte de las autoridades. Además, hacen hincapié en la necesidad de reformar la Política Agraria Común (PAC) para brindar un mayor apoyo al sector.

La protesta de la jornada de hoy, jueves, ha incluido acciones como la tractorada que ha llegado hasta el centro de Pamplona, así como la concentración frente al Parlamento Vasco en Vitoria-Gasteiz. Asimismo, varios agricultores han intentado llegar sus reclamaciones hasta la residencia personal de la presidenta de Navarra, María Chivite, lo que ha sido condenado por la consejera de Interior y portavoz del Ejecutivo Foral, Amparo López, como una interferencia inaceptable en la vida privada.

Los agricultores llevan sus tractores hasta la casa de la presidenta navarra María Chivite Los agricultores llevan sus tractores hasta la casa de la presidenta navarra María Chivite 0:32

Concentración en Vitoria-Gasteiz

Algo más de un centenar de agricultores y ganaderos se han concentrado este jueves frente al Parlamento Vasco, que celebra pleno, en el tercer día de movilizaciones en defensa de sus reivindicaciones.

Algunos de los concentrados portaban cencerros y silbatos, y pese a que no se han registrado incidentes sí que ha habido algún momento de tensión cuando los agricultores han intentado acercarse a la verja que rodea la sede parlamentaria, lo que ha sido impedido por el amplio dispositivo desplegado por la Ertzaintza.

Esta concentración se ha celebrado después de que este miércoles varios centenares de tractores marcharan por Vitoria-Gasteiz en demanda de unos precios justos para sus productos, que se priorice el producto local, la paralización de "macroproyectos" agropecuarios y energéticos y de medidas para evitar que el primer sector alavés muera.

Un centenar de agricultores se concentran frente al Parlamento Vasco Un centenar de agricultores se concentran frente al Parlamento Vasco 1:17

Durante la concentración, un portavoz de los congregados, Julen Martínez de Santos, ha destacado que el sector está "saliendo con muchísima fuerza y la gente no quiere parar" en sus protestas.

Ha recordado que el sector primario está en una situación "complicada", porque, entre otras cosas, no se está cumpliendo la ley de la cadena alimentaria, los costes siguen subiendo y los precios de los productos no, "y además tristemente estos días nos están tratando como a criminales y eso no lo vamos a permitir".

Junto con los agricultores alaveses también se han concentrado frente al Parlamento una veintena de miembros del colectivo Euskal Herria Bizirik para protestar por la aprobación en la Cámara de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático. La protesta ha contado con el apoyo de la Unión Agroganadera de Álava (UAGA).