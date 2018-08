Economía

Andalucía pide al Gobierno un anticipo de 1.000 millones de euros

03/09/2012

La consejera de la Presidencia andaluza ha explicado que no se trata ni de acudir "a un fondo de rescate", ni de acudir Fondo de Liquidez Autonómico.

La consejera de la Presidencia de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz ha pedido al ejecutivo central un anticipo de 1.000 millones de euros, a cuenta de su participación en los ingresos del Estado por impuestos, mientras valora si se acoge o no al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

"Mientras el Gobierno de España procede a la definición de cuáles son las condiciones en las que las comunidades autónomas se acogerán al FLA, y visto que otras comunidades autónomas lo están solicitando, hemos solicitado este anticipo porque necesitamos liquidez", ha dicho Díaz, en declaraciones a los periodistas.

La consejera ha explicado que no se trata ni de acudir "a un fondo de rescate" ni de acudir al FLA, sino de pedir "un anticipo como el que en el mes de junio solicitó la Comunidad Valenciana de en torno a 300 millones" o el que también ha pedido ya Cataluña. Es decir, "el anticipo que nos corresponde" de la participación de los ingresos del Estado, ha aclarado. "Los andaluces tenemos derecho a este anticipo, al igual que la inmensa mayoría de las comunidades lo han hecho meses atrás", ha dicho Díaz.

A preguntas de los medios de comunicación sobre si el Gobierno andaluz, al margen del anticipo, se acogerá finalmente al FLA, la consejera ha dicho que "Andalucía sigue valorando" esta opción y "no la ha descartado en ningún momento" pero que no tomará una decisión hasta que el Ejecutivo central no aclare las condiciones de este Fondo de Liquidez.