ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK llaman a movilizarse contra los recortes

20/09/2012

Los sindicatos han animado a los vascos a participar en las manifestaciones del sábado de las tres capitales vascas y en las movilizaciones del 26 de septiembre.

Representantes de los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK han llamado, este jueves, a los vascos a movilizarse contra la "avalancha imparable" de medidas adoptadas por el gobierno del PP para "desmantelar servicios públicos esenciales, privatizar otros y cercenar derechos sociales y laborales".

Los sindicatos han invitado a los vascos a participar en las manifestaciones convocadas el próximo sábado en las tres capitales vascas, a la "cacerolada" ante los bancos que se desarrollará ese mismo día por la mañana en Donostia-San Sebastián y a la huelga general del día 26, todo ello con el fin de "convertir las calles en un gran clamor" en contra de los ajustes.

Las responsables de STEE-EILAS y ESK Camino Saiz y Olatz Andino han hecho de portavoces en una rueda de prensa ofrecida en el quiosco del Boulevard de Donostia- San Sebastián, en la que han participado las dirigentes de ELA y LAB de la comarca de Donostialdea Amaia Colina y Lourdes Eraso, así como miembros de colectivos sociales como Stop Desahucios, la Asamblea de Parados de Oarsoaldea o Bilgune Feminista.

"No pueden robarnos tan impunemente" han dicho, "no podemos permitir que el 1% de la población imponga unas políticas que sólo les benefician a ellos y no podemos tolerar que los gobiernos gobiernen de espaldas y contra nosotros". También han criticado la actitud del Gobierno Vasco y del Gobierno Foral de Navarra, ya que, según ellos muchos de los recortes “no serían posibles sin su colaboración”.