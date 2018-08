Economía

Huelga general, 26-S

ELA y LAB: 'Si no nos movilizamos, nos van a machacar'

Redacción

24/09/2012

LAB denuncia la "gestión antidemocrática" que los "poderes públicos" han hecho de la crisis y ELA señala que la huelga general es un "instrumento util".

El secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz, ha afirmado hoy que la huelga general es un instrumento "útil" que "sí sirve para algo" y ha advertido a los trabajadores que "si no nos movilizamos, nos van a machacar".



Muñoz ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao acompañado de la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, para reiterar el llamamiento a la huelga general en Euskadi y Navarra para el próximo día 26, junto a otras organizaciones sindicales, en contra de los recortes aplicados por el Gobierno.

El sistema, ha argumentado Muñoz, "quiere gente dócil y atemorizada, no quiere que se movilice, y traslada la sensación de que hagamos lo que hagamos nos sirve para nada. Mentira; si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos van a machacar", ha asegurado el líder de ELA, sindicato vasco mayoritario.



Ha reconocido que la gente "está atemorizada", pero ha recalcado que al miedo "se le puede vencer como colectivo, viéndonos muchos en la calle", y ha señalado que "sin miedo, el poder económico y el político no son nada".



El secretario general de ELA ha asegurado que con la política "neoliberal" actual no será posible salir de la crisis y ha

recalcado que la "derecha gobernante" está haciendo "lo que siempre ha hecho: un trasvase de rentas de lo nuestro a lo suyo; salvar a sus amigos, y consolidar un estado impune, en el que ninguno de los responsables de esta sangría va a ser juzgado".



Muñoz ha anunciado que el Gobierno "está trabajando ya en la siguiente reforma de pensiones, que va a ser muy dura".



Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha denunciado la "gestión antidemocrática" que los poderes públicos están haciendo de esta crisis.



Se ha mostrado convencida de que la "agenda política para la intervención del Estado español sigue su ritmo", de que "día a día se están tomando decisiones en ese sentido" y de que "se están negociando de forma oculta lo que van a ser las condiciones de esa intervención".